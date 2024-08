No jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Botafogo saiu na frente do Palmeiras, no Engenhão, ao vencer por 2 a 1

O racista, que imitou macaco no jogo Botafogo e Palmeiras, quarta-feira, no Engenhão, envergonhando a torcida botafoguense do bem, pois vestia a camisa do alvinegro, foi demitido da prefeitura onde trabalhava e será banido do estádio e dos jogos do time carioca. Uma medida acertada, contra um canalha, racista, que não tem respeito por seu semelhante. É preciso, agora, que a Justiça o puna com os rigores da lei, prendendo-o e condenando-o a uma pena alta, para que sirva de exemplo. Racismo é um dos crimes mais bárbaros, hediondos e nojentos. Quem o pratica não deve ter família, berço e Deus no coração. As entidades que comandam o futebol mundial são coniventes, pois deveriam punir os clubes, cujos canalhas se comportam assim. Não adianta aplicar multas em dinheiro. Tem que tirar os clubes das competições. Em caso de identificação do bandido, prendê-lo e entregá-lo à Justiça.





Militão e Vini Júnior

Os sauditas não estão de brincadeira. Além da proposta “indecente” que fazem ao Real Madrid e a Vini Júnior, com números inimagináveis, agora estão querendo outro galáctico, o zagueiro Éder Militão. Os árabes prometem um salário estratosférico e não acho difícil Militão aceitar. Ele ficou quase um ano parado, por uma cirurgia no joelho, e sabe que a carreira é curta e não se pode abrir mão de fortunas, pois o futebol é cíclico. Seu empresário, Ulisses Jorge, um cara do bem, que conheci em Madri, e reencontrei em Londres, este ano, é muito estudioso e cuida não só do atleta, mas do homem, do cidadão. Quanto a Vini Júnior, também acho difícil recusar tal proposta, pois é muito dinheiro. Aos 24 anos, ele ainda poderia voltar a atuar na Europa. Vale lembrar que ambos os jogadores já ganharam duas Champions League com o Real Madrid, e não têm muito o que conquistar. Claro, que fixando na Espanha, vão continuar a competir em alto nível, mas como fica a cabeça com os petrodólares oferecidos?



Espaço para os 'pobres torcedores'

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já definiu que o estádio do Flamengo, que deverá ser inaugurado em 15 de novembro de 2029, data do aniversário do clube, terá 23 mil lugares, 14 mil atrás de um dos gols, e 9 mil atrás do outro, para o torcedor pobre, aquele que não pode pagar os preços exorbitantes praticados atualmente. Parabéns ao dirigente rubro-negro por pensar no torcedor de verdade, que conhece futebol e apoia o time. Os estádios, hoje, recebem gente em camarotes, tomando champagne e comendo caviar, que nem sabe que a bola é redonda ou o que faz o árbitro. É preciso dar vez e voz ao antigo “geraldino”. É isso o que os dirigentes de outros clubes deveriam fazer. O estádio do Galo, por exemplo, o mais moderno do país, deveria ter, pelo menos, 10 mil lugares para o povão, o atleticano de verdade. O Flamengo fará um estádio para 80 mil torcedores, mas 23 mil lugares serão destinados aos rubro-negros de verdade.



Botafogo e Cruzeiro

Queiram ou não os adversários, Cruzeiro e Botafogo praticam, hoje, o melhor futebol do Brasil. É uma delícia ver o alvinegro jogar. Um time sem nenhum craque, mas coeso, compactado e com um técnico muito competente, o português Arthur Jorge. Já o Cruzeiro também é muito bem treinado por Fernando Seabra, e com os reforços, se encorpou mais ainda. Ambos disputam o título brasileiro, ao lado de Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo. Os outros são meros figurantes na competição. Botafogo e Palmeiras fizeram na quarta-feira um grande jogo, não à toa, os dois técnicos são portugueses, o vencedor, Abel Ferreira, e Arthur Jorge. Talvez, por serem europeus, eles estejam tentando implantar por essas bandas, a filosofia do Velho Mundo, com futebol pra frente e vistoso, de toque, tabela, dribles e gols.