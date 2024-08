O futebol mundial “enlouqueceu” com valores e ofertas absurdas e inimagináveis. Um fundo árabe, pensando em promover a Copa de 2034, que será disputada na Arábia Saudita, oferece 1 bilhão de euros ao Real Madrid por Vini Júnior, que na verdade é o valor da multa rescisória, e mais 250 milhões de dólares por ano ao jogador brasileiro, em cinco anos de contrato. Transformando os valores para o real, o time espanhol receberia R$ 6 bilhões, e nosso atacante ganharia R$ 1,2 bilhão anuais, ou R$ 100 milhões mensais, R$ 25 milhões por semana, R$ 3,5 milhões por dia, R$ 145 mil por hora, e R$ 2,4 mil por minuto. Números absurdos. Acho difícil o real Madrid recusar tal proposta, principalmente por ter Mbappé, e também acredito que Vini Júnior não irá recusar. Claro que ele pode optar por permanecer disputando futebol em alto nível, mas recusar algo tão gigantesco, que deixaria milhares de gerações dele tranquilas, realmente é difícil.

Sabemos que para os árabes esse dinheiro não faz diferença. O petróleo jorra e vai continuar jorrando por séculos e, é claro, eles querem estar no comando dos grandes eventos. A Copa do Catar foi um sucesso absoluto, e os sauditas vão querer fazer mais e mais. Não à toa, levaram para a Liga os principais jogadores, veteranos, é verdade, mas já pensam em investir nos jovens, como Vini Júnior, de apenas 24 anos. Uma proposta dessas mexe com a cabeça de qualquer mortal, por mais dinheiro que ele tenha. E tem um detalhe: Vini Júnior já ganhou duas Champions League, 2022 e 2024, marcando gol nas duas finais. Se for para o mundo árabe, irá realizado, tecnicamente, ao contrário de Neymar, contratado para ser o garoto propaganda da Copa do Catar, mas que deu um prejuízo imenso ao PSG, bancado pelo príncipe catariano. Vini chegaria já realizado, tecnicamente, e continuaria com o sonho de ser protagonista na Copa dos Estados Unidos.

Imagino o que deve estar passando pela cabeça dele e de sua equipe de trabalho. Frederico Pena, seu empresário e gestor, sócio do rapper, Jay-Z, vai fazer o que for melhor para o cidadão e para o atleta, mas, é claro que uma proposta dessas desestabiliza qualquer pessoa. Muitos podem questionar pela idade de Vini Júnior, mas quem garante que ele, no futuro, terá outra oportunidade com esses valores? Vini Júnior não precisa provar nada pra ninguém. Será eleito o melhor jogador do mundo, pela Fifa, vai arrebatar mais prêmios, por tudo o que fez na última temporada, e ainda vai brilhar muito com a camisa amarela. No mais, é torcer para que tome a melhor decisão, que ouça seus pais e familiares, agentes e colegas de clube. O dinheiro e a proposta são tentadores, mas nem sempre a moeda tem que falar mais alto. Vini precisa ouvir o que o seu coração vai dizer.



Cruzeiro busca o penta

O Cruzeiro está em sexto lugar no Brasileirão, com 36 pontos, em 21 jogos, enquanto Palmeiras e São Paulo têm 38 pontos em 22 jogos e dividem a quarta e quinta posições. O líder Botafogo tem 43 e 22 jogos. Portanto, caso o Cruzeiro vença seu jogo atrasado, contra o Inter, no Mineirão, chegará a 39 pontos, ocupando o quarto lugar e ficando a 4 pontos do Botafogo. Com tudo isso, ainda tem torcedor reclamando, pelo fato de o time azul ter perdido para o Fortaleza, vice-líder com 42 pontos e um jogo a menos que o Botafogo, ou seja, o Fortaleza pode ser líder isolado, caso ganhe seu jogo atrasado, e por ter empatado com o Atlético. Só não enxerga quem não quer ou tem inveja: o Cruzeiro briga sim pelo pentacampeonato brasileiro, com chances reais de ganhar. O torcedor, passional que é, acha que o time celeste vai vencer todos os jogos e atuar muito bem. O futebol não é assim. É preciso critério, principalmente numa competição equilibrada, por baixo, é bem verdade, sem nenhuma equipe referência. E amanhã tem jogaço pela Sul-Americana, contra o Boca. La Bombonera vai tremer.