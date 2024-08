É impressionante como dificilmente as duas maiores equipes de Minas Gerais não conseguem caminhar juntas na parte de cima da tabela. Quando um está muito bem, o outro vai mal e essa história é contada ao longo das competições e dos anos, com raríssimas exceções. Tido e havido como um dos melhores times do futebol brasileiro, o Atlético anda mal das pernas, caindo na tabela e deixando sua torcida infeliz. Um clube que tem uma folha de quase R$ 300 milhões anuais não pode brigar lá embaixo e virar um saco de pancadas como tem virado nesse Brasileirão. Exceto em 2021, quando ganhou quase tudo, no mais tem sido aquele Atlético que o torcedor se acostumou a ver e sofrer. A culpa não é do técnico Gabriel Milito, que encantou a todos, no começo do trabalho, é claro pegando adversários de qualidade duvidosa na Libertadores. O grande culpado é o fato de o clube não ter um diretor de futebol de verdade, que conheça de futebol, que tenha jogadores mapeados, que conheça do riscado. Vítor pode ser um ídolo, por aquela defesa milagrosa em 2013, no pênalti cobrado por Riascos, mas ainda precisa estar mais bem preparado para exercer o cargo que ocupa. Para essa função eu indicaria dois gênios que dariam conta do recado: Éder Aleixo e Reinaldo. Eles sim, conhecem futebol e poderiam mapear as melhores contratações. Desde a saída de Rodrigo Caetano, o Atlético só decaiu.

Dizem seus dirigentes que tem um “timaço”, com jogadores do mais alto nível. Se eles querem se enganar, que o façam, mas a realidade é bem diferente disso. O time é limitado. Tem Hulk e Paulinho, excepcionais, um Zaracho, que nunca mais voltou à forma de 2021, e Scarpa, que alterna bons e maus jogos. Uma defesa fraca e um meio-campo duvidoso. Tem também o excepcional Arana, talvez o mais regular jogador desse time. No mais, é bem comum, assim como a maioria dos clubes brasileiros. Flamengo e Palmeiras, “milionários” e com contratações pontuais de bons valores, também não são referência de nada. Sobra o Botafogo, que não tem nenhuma estrela, exceto a solitária, muito bem treinado, com um time coeso e equilibrado. E sobra também o Cruzeiro, com o melhor técnico da atualidade, o jovem Fernando Seabra, que com um time bem modesto conseguiu se manter entre os ponteiros, e que só tende a crescer com a inclusão dos excelentes reforços.

Aliás, se vencer o Fortaleza, hoje, em Cariacica, o Cruzeiro chegará aos 38 pontos e com um jogo a menos que o líder Botafogo, que tem 43 pontos. Ou seja: se o Cruzeiro vencer também seu jogo atrasado poderá chegar a 41 pontos e ficar a dois do líder. Agora, todos estão dizendo que o time azul briga pela taça, mas eu disse isso lá atrás. Agora, pela posição na tabela, fica fácil. A maioria dizia que ele brigaria apenas por Libertadores. O Cruzeiro tem gente que entende de futebol, e que mapeou os jogadores contratados com “olhos de lince”. Os quase R$ 200 milhões investidos pelos donos, Pedro Lourenço e Pedro Junio, foram postos em jogadores de alto nível, a começar pelo gigante e novo “paredão Azul”, o goleiro Cássio. Ter gente que entenda do riscado é fundamental, e nesse quesito, Alexandre Mattos, é imbatível. Tudo se assemelha muito a 2013, quando montou um time no qual ninguém acreditava e o resultado foram dois Brasileiros conquistados, seguidamente, 2013/14. É uma pena que o Atlético, que tem um belíssimo estádio, não esteja entre os ponteiros e, neste momento, sem a menor chance de brigar pela taça. Quem apostou no começo da competição deve estar arrependido, pois o Cruzeiro, sim, tem grandes chances de ser campeão. Já o rival, se conseguir pelo menos o mata-mata da Libertadores do ano que vem, para entrar na fase de grupos, será uma sorte. É preciso gente que conheça de futebol, e o torcedor sabe muito bem disso. Nem todo o dinheiro do mundo, monta grandes times e consegue taças. É preciso muito mais que isso.



Agradecimentos e orações



Agradeço aos leitores, internautas, seguidores do meu Instagram, Canal de Youtube, amigos, colegas, anônimos, enfim, eu e minha família agradecemos, de coração, a todos que oraram e rezaram pela recuperação do meu filho, João Tadeu. Ele está com o coração novinho e em plena forma. Aos médicos do hospital Orlando Helth, referência mundial, enfermeiros e colaboradores, e ao “anjo” Garret Mason, que com suas mãos abençoadas, fez o CPAR (massagem cardíaca), que manteve o cérebro do meu filho oxigenado, mesmo com o coração parado, até a chegada dos paramédicos, que usaram o desfibrilador para o coração dele voltar a bater. Agradecemos a Deus, que operou esse milagre, conforme os próprios médicos admitiram. Gratidão eterna da minha família e do meu João Tadeu. Deus é maravilhoso e misericordioso. Saibam que eu e minha família rezamos por todos vocês, em todas as manhãs e noites.