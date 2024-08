Não há a menor dúvida de que Cruzeiro x Boca Juniors é o maior clássico entre uma equipe mineira e uma argentina. Ambos já decidiram a Copa Libertadores da América e têm muitas histórias para contar, de títulos e taças conquistadas. Um dos clássicos entre as duas equipes que mais me impressionou foi aquele Cruzeiro 2 x 1 Boca, no Mineirão, em que Ronaldo Fenômeno fez um gol antológico, driblando toda a defesa do time argentino e deixando o goleiro Navarro Montoya no chão, com um toque genial. Eu estava no Gigante da Pampulha e pude constatar essa obra-prima. Também vi o Cruzeiro perder a Libertadores para o Boca, nas penalidades, em 1977, mas o confronto entre as duas equipes foi marcado pelo equilíbrio. São 14 jogos oficiais, com 6 vitórias para o Boca, 4 para o Cruzeiro e 4 empates. Os dois amistosos que fizeram foram vencidos pelo time azul. Foram 8 jogos em La Bombonera e 6 no Mineirão. As equipes vão se enfrentar pela primeira vez numa Copa Sul-Americana, já que são assíduas frequentadoras da Copa Libertadores.

O momento mostra um Cruzeiro mais sólido, mais capaz e mais competente, com uma equipe de muita qualidade. O Boca, mesmo tendo sido finalista da Libertadores, ano passado, quando perdeu para o Fluminense, no Maracanã, vem mal das pernas há algum tempo. Não é mais aquela equipe que se impunha e provocava medo nos rivais, mas ainda é considerado o time mais importante da América do Sul, segundo pesquisas. Se eu tivesse que apostar minhas fichas na classificação, poria 90% no Cruzeiro e apenas 10% no Boca, e, especificamente, para o jogo desta noite, apostaria no empate. A decisão vai ocorrer na semana que vem, no Mineirão, diante de mais de 60 mil vozes. O Cruzeiro briga pela taça do Brasileirão, pois tem um jogo a menos que o líder Botafogo, e que São Paulo e Palmeiras, e pode chegar ao quarto lugar, com 39 pontos, caso vença seu jogo atrasado, ficando a 4 pontos do Botafogo. A campanha é surpreendente, positivamente, o que tem deixado a China Azul bastante feliz.

Considero a Sul-Americana a segunda divisão da Libertadores, com jogos sofríveis e ruins, mas é o que temos por essas bandas. Se a Libertadores já é fraca, imaginem a Sul-Americana? Porém, nessa edição, há um detalhe importante: vários clubes tradicionais da Libertadores, que não conseguiram vaga, estão na Sul-Americana. Cruzeiro, Boca, Corinthians, Internacional, só para citar os mais importantes. Portanto, aquele que for campeão, vai comemorar e muito. É um título internacional e, como tal, tem um valor e um peso muito grandes. Que o time celeste traga um grande resultado de La Bombonera, e que mostre ao Boca que agora a banda toca diferente, e que os times brasileiros estão mais bem qualificados e competentes. Sou mais o Cabuloso.



Classificado

Não tenho o menor medo de dizer que o Atlético já está nas quartas de final da Libertadores, mesmo sabendo que terá o jogo de volta contra o San Lorenzo, na semana que vem, em seu terreiro. No jogo de terça-feira houve empate em 1 a 1. E qual o motivo da minha certeza? O Galo tem mais time, mais banco, mais grupo, mais técnica, mais estádio, mais tudo que o adversário, e também porque o San Lorenzo é uma equipe fraquíssima, e não lembra, nem de longe, aquele time tradicional argentino. A torcida pode se preparar, pois o Atlético conseguirá uma grande vitória e vai aguardar o vencedor de Grêmio e Fluminense, o time gaúcho saiu na frente, para saber quem será o adversário. Sei que “jogo é jogado e lambari é pescado”, como dizemos em Minas Gerais, mas no caso desse jogo, é barbada para o Atlético.