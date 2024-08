Rebeca Andrade e Bia Souza são medalha de ouro em suas modalidades. Medina, Tati e outros atletas, bronze e prata. A verdade, porém, é uma só: todos os atletas brasileiros que disputam a Olimpíada de Paris são vencedores, trazendo ou não medalhas.



O Brasil é um país que não investe em saúde, segurança e educação, e, claro, não investiria no esporte. O descaso é tão grande, que há atletas que deixam de comer para treinar e sonhar com algo melhor na vida.

Mas os políticos não estão nem aí. Eles só pensam neles, legislam em causa própria e que “se dane o povo”. Quanto menos educação a população tiver, mais vai votar nesses parasitas, claro, com algumas boas e raras exceções. Os atletas brasileiros são verdadeiros guerreiros e merecem todo o nosso respeito, já que, do governo brasileiro, só recebem descaso.

A medalha de ouro de Rebeca Andrade, por exemplo, tem um valor incomensurável, pois ela ganhou da melhor do mundo, a americana Simone Biles. Biles vive em um país que investe na saúde, segurança, educação e esporte.

Aqui, educação e esporte caminham lado a lado, e os atletas são valorizados. Se não chegam ao ponto de competir, ganham bolsas, muitas das vezes, integrais, para cursar a universidade.

Se o seu filho faltar à escola por dois dias, no terceiro, irá um policial à casa dele, para saber o motivo da ausência da criança. Isso chama-se investimento em educação!

Já no Brasil a fuga das escolas, a evasão, é gigantesca e nenhum político se interessa em saber o motivo. Os políticos põem um asfalto “vagabundo” na sua rua, ganham o seu voto, e nunca mais aparecem. E o povo, carente que é, vota nele, na eleição seguinte.

O vôlei brasileiro de Bernardinho foi eliminado. Campeoníssimo, está fazendo um trabalho de renovação, e não devemos condenar a garotada. Outros atletas, em categorias individuais, ficaram pelo meio do caminho, mas merecem o nosso carinho e respeito.

Talvez um dia possamos ter governantes sérios, que pensem no povo de verdade, que não mintam nas campanhas e que invistam em saúde, segurança, educação e esporte. O esporte tira os meninos das drogas, esse mal mundial. A demagogia dos governantes brasileiros, o descaso e o interesse, apenas pessoal, têm acabado com o país ao longo de décadas. Vivemos o caos e não temos boas perspectivas.

Ainda vejo gente condenando e achincalhando atletas brasileiros, eliminados nas competições. Penso diferente. Para mim, são todos merecedores do nosso respeito, carinho e orgulho. No país da mentira, da corrupção e de um desgoverno jamais visto na história, nossos atletas têm um lugar no pódio. No pódio da luta, de jamais desistir, de querer representar o país, apesar de serem maltratados por ele. Brasil, o país da injustiça e da corrupção, sem precedentes.



CLASSE EXECUTIVA DE R$ 83 MIL

Enquanto quem votou no ex-presidiário Lula passa fome e várias dificuldades, a tal Janja viajou para Paris em classe executiva, usa bolsas e sapatos de grife, frequenta os melhores hotéis e se deliciou com a culinária francesa e seus vinhos maravilhosos, segundo reportagens. O preço da passagem dela, paga pelo povo foi de R$ 83 mil, além de o governo brasileiro ter concedido a ela uma credencial fora do prazo.

Vejam como é o governo comunista e socialista: o povo não pode nada, mas eles podem tudo. Desde que o ex-presidiário assumiu, ela já viajou esse mundo de Deus.

Um país que não investe em segurança, saúde, educação e esporte, mas que sabe muito bem como investir na mulher do atual presidente do país, um ex-presidiário. “Contra fatos não há argumentos.” Um cara que governa um país e não pode sair às ruas, assim como o ditador Maduro. Aliás, são amigos de longa data! VERGONHA!