E eis que chega o futebol (Parte II)

Dou continuidade à coluna publicada na semana passada, na qual descrevo o nascimento e os primeiros anos do futebol em Minas Gerais e posso dizer que a semente lançada por Victor Serpa germinou. Logo, Belo Horizonte ganhou novos times. O segundo clube de futebol foi o Plínio Futebol Clube, seguido pelo Yale, ambos do Bairro Prado.

O Atlético foi fundado em 25 de março de 1908, por um grupo de estudantes de classe média, funcionários públicos e alguns ourives, um comerciário e um tipógrafo. Dois deles eram ingleses e um italiano.

O segundo clube mais antigo de Minas não é da capital. É o Villa Nova, da vizinha Nova Lima, que nasceu algumas semanas depois do Galo, em 28 de junho de 1908. Os fundadores foram operários e mineiros da Mineração Morro Velho S. A. e também alguns ingleses que tinham cargos administrativos na empresa.

O América surgiu em 30 de abril de 1912. A criação do clube se deu por estudantes oriundos da elite belo-horizontina. Era o representante da elite local, o que parece se manter até hoje. Foi o dono do primeiro estádio da cidade, e do estado, onde hoje se localiza o Mercado Central.

O terceiro grande clube de Belo Horizonte foi o Cruzeiro, fundado em 2 de janeiro de 1921, por iniciativa da colônia italiana, que o batizou de Sociedade Esportiva Palestra Itália. A denominação perdurou até o início da Segunda Guerra Mundial, quando se viu obrigada a mudar o nome em função de a Itália fazer parte do Eixo, ou seja, contra quem o Brasil lutava com os Aliados.

O quadro social do Palestra tinha pedreiros, policiais, pintores, comerciários e marceneiros, todos moradores de fora do perímetro da Avenida do Contorno.

O primeiro campeonato oficial de Minas aconteceu não em Belo Horizonte, mas no interior. Foi com a criação da Liga de Futebol de Juiz de Fora, onde o esporte era praticado desde 1904. Foi o primeiro torneio citadino registrado em território mineiro.

E a partir dessa competição, criou-se, em Belo Horizonte, a Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT), no ano de 1915. No entanto, já em 1913, houve a disputa de uma competição em Belo Horizonte, um triangular entre Atlético, América e Yale.

E na criação da entidade, uma história curiosa, pois o Villa Nova, embora sendo um dos fundadores e filiado, não era aceito na competição, o que só passou a acontecer em 1927. Alegava-se que havia dificuldade no deslocamento entre Belo Horizonte e Nova Lima.

O primeiro Campeonato da Liga de Belo Horizonte foi vencido pelo Atlético. A partir da segunda edição, o América conquistou 10 títulos seguidos, o que faz parte do hino do clube: “América decacampeão”.

Em seguida surgiram o Alves Nogueira e Guarany, Flamengo e Fluminense, todos da Lagoinha; Palmeiras, Santa Cruz, Sete de Setembro, Syrio Horizontino e Palestra Itália. A ideia também se expandiu pelo interior.

E coube novamente a Juiz de Fora ser vanguarda e sediar a primeira partida de futebol no estado. Uma ata do Colégio Granbery, de 1893, aponta para a realização de um torneio interno do esporte, motivo que teria estimulado a modalidade na cidade. A partir de 1904, na imprensa local surgem notícias sobre partidas de futebol. Esse noticiário ganhou força em 1907.

Registros mostram que em 12 de maio de 1912 foi disputada uma partida entre o Granberyense e o Atlético, em Belo Horizonte, com a vitória do Galo por 5 a 1. No segundo embate, em Juiz de Fora, em 7 de setembro, o time juiz-forano venceu por 3 a 0, o que demonstra a força do futebol da cidade de Juiz de Fora naquela época.

Foi também em Juiz de Fora que nasceu o terceiro clube do interior, o Tupi Futebol Clube. Em 1º de novembro de 1922 é fundado o Uberlândia Esporte Clube. Em 7 de setembro de 1925, a Caldense, em Poços de Caldas. Em 31 de maio de 1930, o Siderúrgica, de Sabará. Estes clubes são considerados, junto com as equipes da capital, os pioneiros do esporte no Estado.





