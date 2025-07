E eis que chega o futebol (Parte I)

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O ano era 1904 e uma sociedade era apresentada à população de Belo Horizonte: o futebol. Se o paulista Charles Miller trouxe a modalidade esportiva para o Brasil, ao apresentar a primeira bola, em 1894, em Minas Gerais isso aconteceu por meio do advogado mineiro Victor Serpa.

O introdutor do esporte bretão na nova capital mineira se tornou o responsável, por exemplo, pelo surgimento de clubes operários. Serpa era filho de família burguesa e teve contato com o esporte, mais precisamente com a bola, ao sair para estudar em São Paulo, Rio de Janeiro, e posteriormente, na Suíça.

A história do futebol no Brasil começa com Charles Miller, que nasceu em São Paulo, em novembro de 1874. Era filho de pai escocês e mãe brasileira de ascendência inglesa. Com 10 anos foi estudar na Inglaterra onde conheceu e se encantou pelo futebol. Retornou ao Brasil em 1894 para trabalhar na São Paulo Railway, que era a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Na bagagem, duas bolas de futebol, um livro de regras, um uniforme e um par de chuteiras. A partir de seu trabalho, apresentou o esporte entre os trabalhadores da estrada de ferro.



A introdução mineira

Vítor Serpa fez diferente, pois procurava fábricas de Belo Horizonte e, com apenas uma bola, ensinava como se praticava o esporte. Em seguida, promovia um jogo, hoje chamado de “pelada”.

E a partir de Vítor Serpa surgiu também o primeiro time, em 10 de junho de 1904, o Sport Club Foot-ball, que teve o primeiro campo de Belo Horizonte, onde hoje está localizado o Minascentro, na Avenida Paraopeba – Augusto de Lima, alguns anos depois – se tornaria o primeiro campo do Atlético, quando o Sport encerrou suas atividades. Os jogos do primeiro time de BH eram realizados entre os dois quadros da até então única equipe da capital, sempre aos fins de semana.

A concessão do espaço foi feita pela Prefeitura de Belo Horizonte, através do Prefeito Francisco Bressane Azevedo, do Partido Republicano Mineiro (PRM), que governou a capital de 7 de setembro de 1902 a 20 de abril de 1905, e que via no futebol uma atividade interessante no auxílio à educação e na formação de indivíduos.



Surge um rival

O Sport teve vida curta. Mas foi o responsável pela formação de outras equipes, como a do Yale, clube que não tem nada a ver com o Cruzeiro, que também usou esse nome, por um curto período, em função da II Guerra Mundial, e tinha um campo no Bairro Prado, onde é hoje o quartel da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais.

As duas equipes se enfrentavam mensalmente, cada vez no campo de um. No entanto, o Sport, de Victor Serpa, teria curta duração, encerrando suas atividades cinco anos depois de sua criação.



O fim do time de Serpa

E o Atlético acabou sendo o responsável direto pelo fim do Serpa. Os dois times marcaram um jogo, em 21 de março de 1909. O Atlético venceu por 3 a 0, com gols de Aníbal Machado, Zeca Alves e Mário Neves. Em 28 de março, aconteceu o segundo jogo, contra o mesmo adversário, portanto a revanche, e nova vitória do Galo, por 2 a 0.

Foi então marcada uma terceira partida, pois os jogadores do Sport não estavam satisfeitos com as derrotas. Na verdade, esse novo confronto foi uma exigência dos atletas da equipe.

E nessa espécie de tira-teima, o Sport acabou goleado pelo Atlético, por 4 a 0. Foi o suficiente para que os jogadores derrotados se reunissem e decidissem pelo fim do Sport, que deixou de existir em 28 de abril de 1909.





