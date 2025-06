coleção Noroeste inspirada na bebida belo-horizontina

Lab Xeque Mate lançou a coleção Noroeste inspirada nos 10 anos da bebida belo-horizontina. Sinônimo de ousadia e sabor, a empresa de bebidas expande seus horizontes e finca sua bandeira no território da moda. Para celebrar uma década de trajetória, a marca mineira consolida a Lab Xeque Mate com a coleção "Noroeste", uma homenagem à região onde a bebida é produzida, no bairro Serrano, em Belo Horizonte. A coleção promete entregar um estilo de vida, carregado de praticidade, conforto e, claro, a inconfundível energia da bebida que mistura mate, guaraná e limão e embala os mais diversos momentos. As estampas mergulham no imaginário do belo-horizontino, resgatando referências visuais e afetivas da trajetória da bebida, além de imortalizar slogans e frases que marcaram essa década de autenticidade.

Puhra. Inspirada por tendências globais de skincare divulgação



Skincare

Puhra aposta no skinimalismo e estreia no mercado de beleza com matérias-primas de alto padrão. Inovação acessível, rotinas mais leves e fórmulas pensadas para a pele brasileira — essa é a Puhra. Inspirada por tendências globais de skincare, a marca nasce no Brasil com um propósito: tornar o cuidado com a pele mais acessível, eficaz e alinhado à diversidade do país. Criada a partir de um olhar atento sobre o comportamento dos consumidores locais e um ciclo de desenvolvimento de 12 meses, propõe uma abordagem centrada: “menos passos, mais resultados”. As fórmulas foram testadas dermatologicamente com base em 55 perfis cutâneos, respondendo à diversidade brasileira, com variações de clima, hábitos, textura e tons. A marca aposta em ingredientes ainda pouco explorados no mercado nacional, como o Revinage, que conta com propriedades semelhantes às dos retinoides, mas com menor potencial de irritação; Peptídeos de alta performance e o Esqualano, presente majoritariamente em fórmulas de alto custo.

coleção Future da Just Another Brand JORGE EWALD/divulgação

Future

A Just Another Brand (JAB), grife que traduz o encontro entre sofisticação urbana e tecnologia têxtil, apresenta a nova coleção Future — um manifesto de estilo para os novos tempos. Com design preciso e materiais de ponta, a marca reafirma seu DNA voltado para inovação, funcionalidade e estilo atemporal. Com materiais de última geração como nylon premium, neoprene, tecnhoflex e malharias com fibras nobres como tencel e modal as peças garantem leveza, resistência e liberdade de movimento.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.