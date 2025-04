Instantânea analógica

A Fujifilm lançou a Instax mini 41, a mais nova integrante da linha de câmeras instantâneas, que revelam fotos na hora. A câmera analógica mini 41 apresenta um sistema aprimorado de ajuste automático de luz, que detecta a iluminação do ambiente e adapta de forma automática a velocidade do obturador e a potência do flash, garantindo fotos equilibradas em qualquer cenário, desde espaços internos com baixa luz até ambientes externos ensolarados. O espelho frontal ajuda na visualização da composição da foto, assim como novo o visor de campo real, ajustado para enquadrar os registros com mais precisão.

A Vivara lançou do Diamante de Laboratório Divulgação

Diamante de Laboratório

A Vivara, com o propósito de trazer cada vez mais inovações, lançou do Diamante de Laboratório, a primeira linha de joias com diamantes desenvolvidos em centros de pesquisa e inovação. Com tecnologia de ponta e designs sofisticados, esses diamantes são idênticos aos encontrados na natureza, com a mesma composição, brilho e singularidade. Todas as joias da linha passam por um processo de análise da equipe de Gemologia da Vivara para garantir que sua lapidação, peso, pureza e cor sejam de qualidade e estejam seguindo todos os parâmetros. Ao final da avaliação, todas as gemas maiores de 40pt recebem uma certificação que comprova sua excelência e autenticidade, igualmente aplicadas aos naturais. Além disso, todas elas possuem nota 10 na escala de Mohs, uma classificação de dureza que mede a resistência de um mineral a risco, o que garante que elas terão a mesma durabilidade e resistência que as naturais. São quatro coleções, a Cielo, Lume, Rivieras e Solitários, que reúnem anéis, brincos, pulseiras rivieras e pingentes.

Empresa mineira AvecVous Divulgação

Malas e necessaires

A empresa mineira AvecVous começou fazendo necessaires e hoje, com mais de 30 anos de história, é referência no ramo e já ampliou seu portfólio fazendo mochilas, malas de mão e malas de comissários. Para esta estação resgataram desenhos que marcaram épocas, que fizeram sucesso e em uma releitura lançaram novos modelos com a mesma essência. Um verdadeiro tributo ao que trouxe a marca até aqui.

