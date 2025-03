Schutz apresenta sua coleção outono 2025

A Schutz apresenta sua coleção outono 25 unindo tendências globais como o Boho e o minimalismo. A coleção transita por três estéticas: Boho, Minimal e Moder Round. No Boho, o City Natural reflete um retorno à vida urbana, incorporando elementos do dia a dia com referências boho. Franjas e camurça ganham espaço, equilibrando estrutura e fluidez. Entre os modelos que representam essa estética, estão o tamanco Melina e a bota Rudy Buckle, de cano ajustável com polaina sobreposta quando dobrado. Já em Minimal, o couro verniz surge com efeito translúcido de tartaruga, o salto é peça crucial desta coleção, com destaque para o curve heel, que traz um visual ousado e feminino para sandálias e scarpins. Na tendência Moder Round, o bico redondo retorna em diferentes proporções. Tons invernais como bordô, preto e butter yellow adicionam um toque feminino às construções modernas. Entre os destaques, estão a mule Brielle e a bota Brielle Bootie.

Pijamas

Para a Páscoa a Veste Vegana, marca de pijamas sustentáveis criou peças com estampas exclusivas e divertidas, em uma coleção especial para mãe e filha em embalagem especial em formato de ovo de Páscoa. As estampas têm coelhinhos em movimentos divertidos e recheados de corações. O pijama adulto está disponível do tamanho P a GG e o infantil do 4 ao 14 em quatro modelos. A marca mantém um processo sustentável na sua cadeia produtiva e também no social e econômico. A marca que não utiliza plásticos virgens e já atingiu 70% na redução do uso de plástico. Sendo a viscolycra sua principal matéria-prima, um fio extraído da fibra.

Nova silhueta

A Crocs segue consolidando sua posição no universo esportivo por meio de uma reinterpretação progressiva de seu DNA clássico, e anuncia a chegada do Echo Wave, alternativa slip-on e mais recente evolução da linha Echo. Com um design arrojado e formas esculpidas digitalmente, o novo modelo une conforto e funcionalidade em uma silhueta marcante que se adapta a qualquer cenário. Com texturas do cabedal que se fundem perfeitamente ao solado, criando um visual dinâmico e contemporâneo. Desenvolvido para acompanhar o ritmo das ruas, o modelo conta com aberturas estratégicas para ventilação e um ajuste aprimorado, proporcionando máximo conforto e estilo. A palmilha LiteRide complementa a experiência com amortecimento leve e maciez.

