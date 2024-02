Na semana passada, a MAC trouxe Anitta a BH para um ensaio e mostrar o que é possível fazer com seus produtos em termos de maquiagem para o carnaval. Com temática inspirada nas escolas de samba cariocas, a maratona carnavalesca da poderosa entregará produções icônicas com figurinos e makes que remetem aos tradicionais desfiles de agremiações do Rio de Janeiro. A beleza, que trará muitas cores, brilho e versatilidade de quase todo o portfólio de MAC Cosmetics, foi feita por maquiadores renomados no universo das celebridades, como Krisna e Rodrigo Costa.

Cuidados na folia

O carnaval é o momento de se jogar nas festas e bloquinhos com muito glitter e caprichar na make para arrasar. Porém, é preciso se preocupar com o skincare, afinal, cuidar da pele durante os dias mais animados do ano é fundamental, já que ficará exposta ao tempo muitas horas seguidas. A Mantecorp Skincare preparou um guia de produtos para manter a pele saudável e hidratada. É tanta maquiagem e brilho no carnaval que a pele pode ficar com um aspecto oleoso. O gel de limpeza facial Glycare Control é indicado para fazer aquela limpeza da make depois de um dia inteiro debaixo do sol. O Ivy C Acqua possui vitamina C nanoencapsulada em sua composição, que atua nas camadas mais profundas da pele, reduzindo poros e linhas finas, além de promover hidratação profunda, ideal para utilizar depois de um dia todo em eventos ao ar livre. Episol Color Protetor é ideal para ser usado na hora de se maquiar para curtir o carnaval. E tem versão de pó compacto.

Collab

Cheia de brasilidade, a Riachuelo renovou parceria com João Incerti e lançou coleção exclusiva para o carnaval. Com o mote “vontade de viver”, a marca traduz o sentimento de felicidade e festividade dos brasileiros nessa época do ano. A coleção traz peças para looks que atendem todos os perfis e gostos. O artista João Incerti surpreendeu com estampas que representam tudo o que faz o carnaval ser tão brasileiro. Além das peças da collab, a Riachuelo traz um amplo sortimento de produtos para o carnaval, que abrange todos os estilos e combina com bloquinhos, festas, praia ou qualquer tipo de fervo, incluindo peças de roupa, bonés, acessórios, pochetes e o que mais for preciso para curtir sem preocupações.