Foto de Pelé feita por Tripolli foi arrecadada em leilão por R$ 640 mil

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Tripolli, um dos grandes nomes da fotografia de moda do Brasil, conquistou um feito inédito para fotógrafos na América Latina. A foto de Pelé feita por ele em 1995 foi adquirida por R$ 640 mil no leilão em benefício do Instituto Neymar Jr., realizado na segunda-feira (3/8), em São Paulo. A imagem integrava o lote número 3, que incluía camiseta do Rei da Copa de 1970. O nome do arrematante permanece anônimo. O pai de Neymar participou do pregão, que foi disputadíssimo.

Tripolli contou à coluna como surgiu a ideia daquela foto: “Em 1995, em um encontro com o Pelé, perguntei se caso tivesse uma ideia diferente de fotografia, se ele posaria para mim. Ele disse que sim. Exatos 10 anos depois, disse que tinha uma ideia e ele topou imediatamente, então marcamos a data. Foi quando disse a ele que abraçasse a bola com carinho, respirasse fundo, fechasse os olhos e imaginasse que a bola foi sempre o grande amor da vida dele, que nunca o traiu.”

• ALL THAT JAZZ

O duo formado por Gustavo Figueiredo e George Paiva e o trio Daniel Christófaro, Laura Raízes e Sérgio Starling serão atrações do Mumo Jazz Festival, no próximo sábado (8/8), no Museu da Moda. Na programação no café do museu, das 12h às 18h, está prevista também discotecagem do Coletivo OHM Jazzy.

• ARTE NA PRAÇA

Nos 25 anos do Teatro em Movimento, Tatyana Rubim leva, pela primeira vez, o projeto para Contagem. A Praça da Glória em 22 de agosto, terá programação gratuita voltada para a família. O destaque é o espetáculo musical “Encontro de vilões”, da Cyntilante Produções, além de oficinas de pintura facial, bolhas de sabão gigantes e da atividade “Balangandã”, do Instituto Circolar. “Celebrar 25 anos de história ocupando as praças e promovendo o encontro da arte com o público infantil é um compromisso com o futuro”, destaca Tatyana. A ação integra as comemorações dos 23 anos do Instituto Unimed-BH.

• BEATLES POR INSPIRAÇÃO

“Travessia”, mais recente montagem da Companhia Café com Dança, grupo criado há mais de 10 anos na capital mineira, sob a direção de Welbertt Melo, será apresentada em 29 de agosto, às 20h, no Sesiminas. O show acompanha a jornada de um garoto que, ao assistir pela televisão a um casal dançando, é transportado para o universo onde música, dança e imaginação conduzem a emocionante travessia de autoconhecimento, liberdade e transformação. O espetáculo reúne tango, bolero, samba, zouk e lindy hop, inspirado no universo dos Beatles.

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• EX-ALUNO

A Festa do Ex-aluno do Colégio Santo Agostinho está confirmada para 29 de agosto, das 15h às 21h, na prória escola. Este ano, recebem homenagem especial os formandos de 1976, 2001 e 2016, que celebram 50, 25 e 10 anos de conclusão dos estudos, respectivamente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.