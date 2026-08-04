Lô Borges ganha homenagem de Lobão

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Lobão é dono de algumas das canções essenciais da trilha sonora de quem já passou dos 50. Sejam sucessos na voz do cantor, como “Vida bandida”, ou na voz de colegas, como “Me chama”, um dos maiores hits de Marina. Mas ele sempre surpreende e vai além do óbvio. Foi assim no último sábado (1º/8), no show “Lobão Power Trio”, no Palácio das Artes. O ponto alto da noite foi a versão do roqueiro para “O trem azul”, de Ronaldo Bastos e Lô Borges (1952-2025) – homenagem ao músico mineiro que, segundo Lobão, ficou seu amigo durante a pandemia.

• PANDEMIA

Durante a crise sanitária, Lobão, “pensando que era o fim do mundo”, reuniu, no projeto Canções de Quarentena, 30 músicas brasileiras que fazem parte de seu “DNA”. “Eram quatro do Clube da Esquina: 'Cais', 'Trem de doido', 'Um girassol da cor do seu cabelo' e 'O trem azul'. Eu ia mostrando para o Lô, que dava sua opinião”, contou, antes de interpretar o clássico do Clube.

Outra música que está no Canções de Quarentena é “Disparada”, que também ganhou nova versão. “A palavra tributo está corriqueira ultimamente, mas é um tributo, do fundo do coração, a Jair Rodrigues, Geraldo Vandré e Théo de Barros, que mais me comoveram na música popular brasileira de todos os tempos”, afirmou, antes de interpretar o clássico da MPB. Essa canção venceu o 2º Festival da Música Popular Brasileira, em 1966, interpretada por Jair Rodrigues ao lado do Trio Marayá e do Trio Novo.

• VOU TE LEVAR

“Lobãozinho também é fofo e romântico”, disse o cantor, antes de iniciar outro set e ser interrompido por uma fã. “Quer casar comigo?”, gritou a entusiasmada, esquecendo-se de que o cantor é casado. Inclusive, ele contou ter feito várias músicas para sua mulher, Regina. Garantiu que a preferida e definitiva é “Vou te levar”. E definiu: “A eternidade do amor além da eternidade”.

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• NO BIS

O repertório contou com outras duas canções que não são do repertório do roqueiro: “Dias de luta”, do Ira!, e “Help”, dos Beatles. Lobão mostrou por que é um dos grandes nomes da música brasileira.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.