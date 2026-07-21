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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Animado com a volta do Galo, Daniel de Oliveira promete surpresa no seu bar

Antes do jogo desta terça (21/7), ator recebe o grão-mestre Dunga para roda de capoeira, às 18h, no Território do Galo

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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
21/07/2026 02:00

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Daniel de Oliveira em cena da comédia 'Muito prazer', que estreia em 27 de agosto nos cinemas - (crédito: Fabio Rebelo/Divulgação)
Daniel de Oliveira em cena da comédia 'Muito prazer', que estreia em 27 de agosto nos cinemas crédito: Fabio Rebelo/Divulgação

Daniel de Oliveira tem motivo para comemorar seu retorno a Belo Horizonte após encerrar as gravações de “Coração acelerado”, novela das 19h da Globo. O Galo, time do coração do ator, faz o primeiro jogo da retomada do Brasileiro enfrentando o Bahia, nesta terça-feira (21/7), na Arena MRV. Pouco antes da partida, às 18h, Daniel recebe no seu bar, o Território do Galo, o grão-mestre Dunga para roda de capoeira. “O Território do Galo é o bar mais vibrante do planeta”, garante o ator, que se prepara para o lançamento do filme “Muito prazer”, a nova comédia de Jorge Furtado em 27 de agosto. Daniel dá vida a Rubem, jovem endividado que herda o motel desativado de seu tio. O local abriga Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária que também enfrenta problemas financeiros. A dupla convida Nalva (Samantha Jones) para colocar em prática um plano nada convencional para recuperar o motel e lucrar com isso.

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“O público torcerá não apenas por Rubem, pois o Jorge desenha os personagens com tintas mais humanas. Por isso, acredito na identificação imediata da plateia”, declara Daniel de Oliveira, para quem o filme é uma forma de abordar, com muito humor, as dificuldades do povo brasileiro. “Muito prazer” marca mais um capítulo da longa parceria entre o ator mineiro e Jorge Furtado. O elenco traz também Drica Moraes e Felipe Velozo. O longa é uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre em coprodução com a Globo Filmes. Distribuição da Elo Studios.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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