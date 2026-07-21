Animado com a volta do Galo, Daniel de Oliveira promete surpresa no seu bar

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Daniel de Oliveira tem motivo para comemorar seu retorno a Belo Horizonte após encerrar as gravações de “Coração acelerado”, novela das 19h da Globo. O Galo, time do coração do ator, faz o primeiro jogo da retomada do Brasileiro enfrentando o Bahia, nesta terça-feira (21/7), na Arena MRV. Pouco antes da partida, às 18h, Daniel recebe no seu bar, o Território do Galo, o grão-mestre Dunga para roda de capoeira. “O Território do Galo é o bar mais vibrante do planeta”, garante o ator, que se prepara para o lançamento do filme “Muito prazer”, a nova comédia de Jorge Furtado em 27 de agosto. Daniel dá vida a Rubem, jovem endividado que herda o motel desativado de seu tio. O local abriga Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária que também enfrenta problemas financeiros. A dupla convida Nalva (Samantha Jones) para colocar em prática um plano nada convencional para recuperar o motel e lucrar com isso.

“O público torcerá não apenas por Rubem, pois o Jorge desenha os personagens com tintas mais humanas. Por isso, acredito na identificação imediata da plateia”, declara Daniel de Oliveira, para quem o filme é uma forma de abordar, com muito humor, as dificuldades do povo brasileiro. “Muito prazer” marca mais um capítulo da longa parceria entre o ator mineiro e Jorge Furtado. O elenco traz também Drica Moraes e Felipe Velozo. O longa é uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre em coprodução com a Globo Filmes. Distribuição da Elo Studios.



• EM NOVA LIMA

O 12º ano do Festival de Inverno de Nova Lima, às margens da Lagoa dos Ingleses, está confirmado para 29 de agosto. As atrações serão divulgadas em 9 de agosto.

Purahéi Soul, formado por Miguel Narváez e Jennifer Hicks, será atração do Marte Festival no próximo fim de semana Divulgação

• SUL GLOBAL

O duo Purahéi Soul, formado por Jennifer Hicks e Miguel Narváez, um dos principais representantes da nova música do Paraguai, sobe ao palco do Marte Festival no próximo sábado (26/7), às 20h30. Misturando guarani, jazz, blues, folk e música latino-americana, a dupla ganhou projeção internacional ao interpretar o Hino Nacional do Paraguai na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, em Los Angeles, levando sua fusão entre tradição e contemporaneidade à audiência global. Criado em 2013, o duo fez turnês por diversos países das Américas, Europa e Ásia. A apresentação integra a sexta edição do Marte, realizada em Mariana e Ouro Preto com o tema “O futuro é ancestral e vem do Sul Global”.

• DE GRAÇA

Como parte da programação gratuita da “MostrArte Feluma”, evento que integra o calendário de atividades culturais da Fundação Educacional Lucas Machado, o espetáculo “A vida passou por aqui”, com Cláudia Mauro e Édio Nunes, será apresentado sábado (25/7) e domingo (26/7), no Teatro Feluma. Há 10 anos em cartaz, a peça aborda memória, amizade e as escolhas que moldam nossas trajetórias.

• BAFAFÁ

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Festa para o público 40+ que chega à terceira edição, a Bafafá está marcada para 31 de julho, n'a Aflora Secreta, no Luxemburgo. Idealizada pela relações-públicas e influenciadora Magda Carvalho e pela produtora de eventos Janaína Renné, fundadora e ex-sócia do Hotel Londres, a festa terá Juninho Stevan e banda e o DJ Paulinho.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.