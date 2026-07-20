Família Borges se reúne para comemorar os 80 anos de Márcio

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Com o Teatro Feluma lotado, o compositor e escritor Márcio Borges comemorou seus 80 anos no show que reuniu irmãos, sobrinhos, filha e amigos, como Flávio Venturini. A noite começou com declamação de poemas pelo aniversariante e por Murilo Antunes. Paulo Leminski foi lembrado com um de seus haikais. “Grande poeta paranaense que tive a sorte de ter como amigo. Já morreu, mas deixou uma obra incrível”, afirmou Márcio.

Após a apresentação de “Planeta sonho” por Cláudio Venturini, quase ao fim do show, o aniversariante anunciou a presença de Vermelho. Entusiasmado, brincou: “Temos mais da metade do 14 Bis em cena”. Cláudio acrescentou: “Márcio é o 15º Bis”. A noite terminou com todos os convidados em cena cantando “Para Lennon e McCartney”, música famosa do Clube da Esquina, do qual Márcio é sócio-fundador.

• PRÊMIO SHELL

Yara de Novaes recebeu indicação ao Prêmio Shell. Ao lado de Marcela Andrade, a diretora mineira concorre na categoria Direção com o espetáculo “Mudando de pele”. A peça, com Taís Araujo, também disputa o troféu de Melhor Atriz. O espetáculo fará curta temporada na capital, em 8 e 9 de agosto, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os ingressos já acabaram.

• TABULEIRO JAZZ

O compositor, violeiro e violonista mineiro Tavinho Moura é o homenageado da sexta edição do Tabuleiro Jazz Festival, em Conceição do Mato Dentro. Ele vai receber o prêmio Carlos Brandão, concedido a artistas por sua contribuição à música instrumental. Tavinho se apresentará com a banda formada por Wilson Lopes (guitarra), Beto Lopes (baixo), Cyrano Almeida (bateria) e Bárbara Barcellos (percussão e voz). O festival será realizado de 30 de julho a 2 de agosto.

• MATULA

Carlos Monteiro, professor emérito da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenador do Nupens/USP, e a chef, historiadora e pesquisadora Ju Duarte serão homenageados no Matula Film Festival – Cinema e Comida, em 6 de agosto, no Mercado Central. Eles participam da abertura do evento, às 10h, e do primeiro debate da programação, às 13h.

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• VAREJO ESPORTIVO

A marca chinesa de artigos esportivos 361° está intensificando sua estratégia de expansão no Brasil e aposta no país como um dos mercados prioritários na América Latina. Para isso, iniciou a contratação de representantes em estados estratégicos. Minas Gerais foi um dos cinco selecionados. Com sede em BH, os representantes da marca terão a missão de ampliar sua presença no varejo esportivo, estabelecendo parcerias com redes e lojistas interessados em comercializar os produtos da companhia. A iniciativa busca fortalecer o espírito da empresa chinesa, que visa estimular a prática de esportes, como corrida e basquete, nas cidades mineiras.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.