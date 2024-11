Yara de Novais foi a vencedora do prêmio de melhor atriz no Cairo International Film Festival por sua atuação em "Malu"

O longa “Malu”, dirigido por Pedro Freire e inspirado na vida de sua mãe, a atriz Malu Rocha, conquistou dois prêmios no Cairo International Film Festival: Melhor Primeiro/Segundo Longa-Metragem e Melhor Atriz, para a mineira Yara de Novaes.

O filme já participou de mais de 22 festivais internacionais, como Sundance e o MoMA Lincoln Center, além de eventos nacionais como o Festival do Rio, onde venceu cinco Troféus Redentor, e a Mostra SP, onde recebeu o Prêmio Paradiso.

"Malu" retrata a complexa dinâmica familiar entre três gerações de mulheres. A protagonista Malu (Yara de Novaes), presa ao passado como atriz de teatro, enfrenta uma crise existencial e conflitos com a filha (Carol Duarte), também atriz, e a mãe (Juliana Carneiro da Cunha), de perfil conservador.

Descrito como “magnificamente interpretado” pela "Variety" e um “belo drama ao estilo Cassavetes” pelo "IndieWire", "Malu" tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Quem é Yara de Novaes

Yara de Novaes é atriz, diretora e professora de teatro com mais de 40 anos de carreira. Natural de Belo Horizonte e hoje radicada em São Paulo, Yara fundou companhias teatrais e lecionou na PUC-Minas.

Premiada com o APCA e Prêmio Shell, ganhou destaque no teatro e no cinema, com atuações em filmes como “Todos os dias são iguais”, que lhe rendeu o Prêmio Canal Brasil, “Samba canção” e “Depois a louca sou eu”. Recentemente, ela foi indicada ao Prêmio Shell por suas direções de “Lady tempestade” e “Prima facie”.