Em cartaz desde 29 de julho no SBT/Alterosa, a novela “A caverna encantada”, escrita por Íris Abravanel e dirigida por Ricardo Mantoanelli, cujos primeiros capítulos foram gravados no Vale do Peruaçu, em Minas Gerais, tem conquistado o público.

Exibida na faixa das 20h45, a trama acompanha Anna Salvatore (Mel Summers), uma menina de 7 anos, que vive sozinha com o pai, Paulo (Elam Lima), após a morte precoce da mãe.

Logo nos capítulos iniciais, Paulo, que trabalha como médico missionário, é chamado para uma missão de resgate e matricula a filha no colégio interno Rosa dos Ventos, localizado na cidade fictícia de Milagres, no interior de São Paulo.

No internato, a menina precisa se adaptar a uma nova realidade, enfrentando desafios, descobrindo segredos e construindo laços de amizade e rivalidade com colegas e funcionários.

O aspecto lúdico da novela surge com a descoberta de uma caverna encantada nas proximidades do colégio. Lá, Anna e seus amigos interagem com três personagens-fantoches: o morcego Dodô, o bicho-preguiça Moleza e a serpente Safira.

Temporadas

Seguindo uma nova estratégia de exibição, o folhetim foi dividido em quatro temporadas temáticas, cada uma delas relacionada a uma estação do ano. A história teve início no “Outono”. Desde a última segunda-feira (18/11), a trama migrou para o “Inverno”.

O avanço das estações está diretamente ligado ao roteiro da produção. Inicialmente, Anna acreditava que sua estada no colégio seria breve, com o pai prometendo buscá-la no seu aniversário. Porém, ao descobrir que ele está desaparecido, a menina enfrenta o medo de perder o que resta de sua família.

“As estações estão relacionadas com o espírito dessa protagonista. Agora, será um momento em que ela se sente mais oprimida pela ausência do pai e sendo muito pressionada pela Norma, diretora da escola”, explica o diretor.

Além da tensão envolvendo Anna, causada pela incerteza sobre o paradeiro de seu pai – e agravada pelo achado de uma fotografia que pode ser uma pista crucial de sua vida –, a nova temporada apresenta reviravoltas significativas.

Entre as crianças, a trama explora o desenvolvimento de amizades, destacando a relação entre Pedro (Lucca Almeida) e Isa (Manu Bistene), que, ao reconhecerem suas semelhanças, constroem um forte laço.

Já entre os funcionários do colégio, as relações amorosas ganham destaque. Gabriel (Miguel Coelho) e Pilar (a belo-horizontina Isabela Souza), apesar do afeto mútuo, enfrentam obstáculos que dificultam a concretização de seu romance.

Paralelamente, Elisa (Pamella Machado) e César (Andrey Lopes) iniciam um relacionamento que desestabiliza Norma, agora que sua principal aliada está emocionalmente envolvida com outra pessoa.

Jornadas pessoais

Como é típico de uma segunda fase, a narrativa da nova temporada se aprofundará na individualidade de cada personagem.

“No primeiro ato, abordamos muito mais sobre os principais conflitos. Agora, novos grupos estão se formando e iremos explorar as jornadas individuais dos personagens. Por exemplo, vamos descobrir porque a Pilar tem dificuldade em ceder às investidas do Gabriel, conectando isso ao seu passado, e veremos os funcionários se unindo para apoiar Dalete após uma ameaça de demissão, mostrando como as pessoas do colégio são unidas”, pontua Mantoanelli.

A trama também contará com participações especiais nesta nova etapa. Ana Castela, Renata Brás, Moacyr Franco, Fausto Carvalho (como o personagem Jorginho Beach Tennis) e Belutti, da dupla Marcos & Belutti, junto com sua esposa Thaís Pacholek, enriquecerão os capítulos. Ana Castela, jovem sucesso do sertanejo, ainda cantará o tema de abertura do folhetim durante sua participação.

“A CAVERNA ENCANTADA”

De segunda a sexta, às 20h45, no SBT/Alterosa. Episódios disponíveis também na plataforma Disney+.







*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes