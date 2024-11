SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filme "Ainda Estou Aqui" foi confirmado como um dos elegíveis para a categoria de "Melhor Filme Internacional" do Oscar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista com todas as produções que podem estar na seleção final de indicados para o prêmio. No total, são 31 longas-metragens de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, incluindo "Ainda Estou Aqui".





O longa, estrelado por Fernanda Torres, é considerado um dos favoritos para a disputa. O filme também tem sido sucesso de bilheterias e já ultrapassou a marca de um milhão de espectadores nos cinemas.





No total, o filme dirigido por Walter Salles arrecadou R$ 23,5 milhões em bilheterias, com 1,01 milhão de ingressos vendidos.