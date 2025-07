Chefs brasileiros na luta contra o câncer

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





A 11ª edição do jantar Chefs contra o câncer, em prol da Casa de Acolhida Padre Eustáquio – Cape, está marcada para 30 de setembro, no Complexo CentoeQuatro, na Praça da Estação. Neste ano, o jantar será assinado exclusivamente por chefs convidados de outros estados: Morena Leite (Capim Santo – BA), Onildo Rocha (Notiê, Abaru – SP e Cozinha Roccia – PB), Marco Renzetti (Fame Osteria e Nino Cucina – SP), Rachel Codreanschi (Rosewood Hotel – SP) e Lucas Corazza (Que Seja Doce/GNT – SP).

Outra novidade: em setembro, mês de conscientização e prevenção do câncer infanto juvenil, o Circuito chefs contra o câncer reunirá bares e restaurantes da cidade em prol da causa, destinando parte da renda dos pratos revertida para a causa.

GASTRONOMIA MINEIRA

Ação da Faculdade Senac – Belo Horizonte, em comemoração ao Dia da Gastronomia Mineira, hoje (1º/7), a partir das 19h, no Bar Didático, terá cardápio preparado pelo docente Marcus Vinicius Monteiro, com apoio de alunos da graduação em gastronomia. A ideia é oferecer imersão na cozinha mineira, trabalhando a união entre tradição e contemporaneidade.

Entrada: Prato de horta – folhas nativas de Minas; Primeiro prato – Fatias de filé mignon serenado, manteiga de garrafa e baru, requeijão moreno; Intervalo – Granita de limão cravo; Prato principal – Surubim cozido no azeite com urucum, feijão fradinho, azedinha e maxixe, pimentão vermelho tostado; Sobremesa – Torta de queijo artesanal da Mantiqueira de Minas, crocante de pinhão, caramelo, café e laranja. O serviço de restaurante será realizado por alunos do curso de garçom. Os arranjos que vão decorar o ambiente serão elaborados pela competidora profissional do curso de florista.

NOVA LIMA

Wilson Sideral, com o seu projeto Sideral & Big Band, o trio Rofftime, o projeto Amy Reggaehouse, a banda Classic, Fred Izak com o Circo da Meia Noite, e multi-instrumentista Pastor são atrações do Festival de Inverno de Nova Lima, confirmado para o sábado (26/7), das 13h às 23h, e domingo (27/7), das 12h às 22h.

TUTANKAMON

Pela exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva”, realizada pelo mall entre janeiro e março deste ano, o BH-Shopping recebeu o troféu de bronze na categoria Eventos & Promoções do Prêmio Abrasce 2025, considerado a mais importante premiação do setor de shopping centers no Brasil. A cerimônia, realizada na semana passada no WTC Events Center, em São Paulo, reuniu representantes de 212 shoppings de todo o país.

MÚSICA

Em sua 46ª edição, o Festival de Música de Prados, de 20 de julho a 2 de agosto, terá em sua programação nomes como Octávio Deluchi, violonista radicado em Nova York, vencedor do IBLA Grand Prize; e Laiana Oliveira, cantora lírica que ficou famosa nas redes sociais ao ensinar técnicas de solfejo. Pelas ruas, praças, igrejas e espaços públicos estão previstos mais de 15 concertos gratuitos e aulas de instrumentos conduzidas por 30 músicos.

