Inspirado em grandes eventos ao ar livre ao redor do mundo, o Festival de Inverno de Nova Lima 2024 chega com um gostinho a mais de comemoração. Já são 10 anos proporcionando encontros imperdíveis entre montanhas, à margem da Lagoa dos Ingleses, um dos cartões postais do estado, envolvendo o melhor da música e gastronomia de qualidade, além de atrações imperdíveis para um público especial. Os ingressos já estão à venda na Sympla.

"Ao longo dos anos, o festival foi tomando forma e construindo uma rica história entre público e evento. As pessoas compraram a ideia de um festival charmoso, que começasse de dia e acabasse num horário amigável. Conseguimos trazer momentos marcantes, como o show do Samuel Rosa em 2019 e 2022, o lançamento do projeto Tropical Blues do Wilson Sideral em 2017, além de grandes artistas como Orquestra Ouro Preto tocando Beatles, a Nova Iorquina Alma Thomas, Armandinho, entre outros", conta o realizador do evento, Bruno Dib, da Dibbra.

Ano passado, o destaque ficou por conta dos shows do cantor Silva, e dos irmãos Rogério Flausino e Sideral, que fecharam o evento com um tributo à obra do poeta Cazuza. O ponto alto da noite foi a participação do artista Alex Albino, que subiu ao palco com os irmãos mineiros para cantar Exagerado e levou o público ao delírio. Alex é multi-instrumentista, compositor, ator, apresentador e é presença confirmada na edição de 10 anos. Um gigante nos palcos, ele transita pelo jazz, pop, indie rock, blues e muito mais.

Atrações do Festival de Inverno de Nova Lima 2024



Alex Albino, 26:15, Amy Reggaehouse, Rooftime estão no line-up do Festival de Inverno de Nova Lima Divulgação / Festival de Inverno de Nova Lima

Para esta edição, o festival contará com uma apresentação do grupo Rooftime. O trio, que se define como uma banda de música eletrônica, combina instrumentos musicais com melodias vocais e timbres acústicos, se tornou o grupo eletrônico mais tocado em todas as rádios do Brasil. É também colecionador de hits como, por exemplo, Free My Mind, Don't Let It Go, I Promise You e I Will Find, esta última em parceria com Vintage Culture, que está entre as mais tocadas.

No ano do lançamento do documentário Back to Black, traremos o projeto Amy Reggaehouse, show em homenagem à cantora britânica que foi eleito como o melhor tributo à Amy Winehouse do mundo, pelo The Winehouse Awards 2020, realizado pela Winehouse Family. É um convite para uma tarde perfeita num lugar paradisíaco.

Para fechar o evento com chave de ouro, a Dibbra traz a festa Oxalá Caraíva, que homenageia o vilarejo mais antigo do Brasil. O Grupo Caraivana, trará o calor da Bahia e promete contagiar o público com sua energia e brasilidade, com participação especial de Júnior Ferreira (Triangulo Caraiva) no Acordeom, além de outras surpresas.

Completando o line-up, o grupo belo-horizontino 26:15 promete surpreender os presentes misturando ritmos como Pop, R&B, Soul, jazz, Hip-Hop, Rap Acústico e MPB. Indo além de definições musicais limitantes, a dupla de vocalistas, João Pastor e Breno Duarte, vai dar o que falar com um som para lá de original. Fechando esse line-up surpreendente, os DJ's João Elias, Zaidan e Alex C, vão comandar as pick-ups e jogar o astral lá em cima.

Outras qualidades do evento

Não é atoa que esse é considerado o evento mais charmoso da estação. Com estrutura para todos os gostos e em um ambiente paradisíaco, o Festival de Inverno de Nova Lima tem tudo para proporcionar momentos inesquecíveis para o seu público. Além disso, o local contará com feirinhas, espaço kids, e também dá para levar seu mascote, já que o espaço é Pet Friendly.

Para saber mais e garantir o seu ingresso para a edição deste ano do evento, acesse http://www.sympla.com.br/festivaldeinverno.

Serviço

Festival de Inverno de Nova Lima 2024

Data: 27 de julho de 2024, sábado.

Horário: 13h às 23h.

Endereço: Av. Picadilly, s/n, Alphaville, Lagoa dos Ingleses. Nova Lima, MG

Instagram: @festivaldeinvernodenovalima

Ingressos: www.sympla.com.br/festivaldeinverno

(Opção de meia entrada solidária e crianças até 10 anos não pagam)

Primeiro lote

Meia entrada: R$70,00

Meia social (doe 1kg de alimento não perecível): R$70,00

Inteira: R$140,00

Line-up: Rooftime, Alex Albino, 26:15, Amy Reggaehouse, Oxalá Caraíva convida grupo Caraivana, DJs João Elias, Alex C e Zaidan