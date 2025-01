Tutankamon: 4 detalhes surpreendentes da exposição imersiva em BH

A exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva” chegou a Belo Horizonte no início de janeiro e fica em cartaz até 30 de março, no BH Shopping. O evento oferece um mergulho nos mistérios do Egito Antigo com recursos tecnológicos inovadores incluindo projeções, realidade virtual e réplicas detalhadas. A mostra proporciona um encontro fascinante com uma das civilizações mais intrigantes da história.

4 detalhes incríveis da exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva”

A exposição mistura inovações tecnológicas e enredo histórico envolvente, fatores importantes para transportar os visitantes a uma jornada pelo Egito Antigo, veja:

1. Realidade virtual que atravessa o submundo

Um dos grandes destaques da mostra é o filme de realidade virtual que coloca o visitante na pele da alma de Tutancâmon, atravessando o submundo segundo as crenças egípcias. Na sala Vale dos Reis, o público pode reviver os momentos da descoberta da tumba do faraó pelo arqueólogo Howard Carter, em 1922.

Com óculos de realidade virtual de última geração, até 20 pessoas interagem simultaneamente com o cenário, experimentando a história de maneira imersiva e emocionante.

2. Projeções em 4K que contam histórias do Egito do século 14 a.C

Em uma das salas, envolta por projeções mapeadas em 4K, a história do jovem faraó ganha vida de forma cinematográfica. Cada detalhe foi pensado para transportar o público ao Egito do século 14 a.C., com uma narrativa que promete muita emoção.

Cenários detalhados da exposição 'Tutankamon', que transportam os visitantes ao Egito Antigo Divulgação

3. Réplicas fiéis dos artefatos do faraó

Entre os destaques estão réplicas de objetos encontrados na tumba de Tutankamon, como sarcófagos, máscaras, sandálias e manequins. Cada peça foi recriada com base em estudos detalhados, garantindo uma experiência autêntica e educativa.

4. Metaverso para reviver a descoberta da tumba

Outro momento marcante para viver na exposição é a recriação do Vale dos Reis, onde a tumba do faraó foi descoberta em 1922. Com o uso do metaverso, o visitante revive os passos do arqueólogo Howard Carter, explorando o local em uma experiência interativa e colaborativa.

Espaço da exposição no BH Shopping destaca elementos do Egito Antigo Divulgação

Curadoria internacional e especializada

Com a curadoria do historiador e egiptólogo Nacho Ares, a exposição apresenta uma abordagem rica em detalhes históricos. Ares é autor de 21 livros, e traz sua expertise para enriquecer cada parte da experiência.

Além disso, o evento é fruto de uma colaboração internacional entre Layers Of Reality, MAD, Som Produce e Stardust International, com apoio das brasileiras Apple Produções e Bem Comunicação Integrada.

Viva essa experiência imersiva, garanta seu ingresso no site!

Serviço

“Tutankamon, uma experiência imersiva”

Onde: BH Shopping (Rodovia BR 356, nº 3049 – estacionamento piso Ouro Preto, acesso pela Portaria H - Belvedere)

Quando: até 30 de março



De terça-feira a sábado: das 10h às 21h



Domingos e feriados: das 11h às 21h

Venda de ingressos:

Ingressos: on-line, por este link, app Multi e ponto de venda no piso Mariana

Valores dos ingressos:



De terça a sexta-feira, até às 18h - R$40 (meia entrada) e R$80 (inteira) + taxa de serviços



De terça a sexta-feira, até às 18h - R$40 (meia entrada) e R$80 (inteira) + taxa de serviços De terça a sexta-feira, após as 18h: R$45 (meia entrada) e R$90 (inteira) + taxa de serviços



Sábado, domingo e feriados: R$55 (meia entrada) e R$110 (inteira) + taxa de serviços*

Valores dos pacotes de 4 ingressos:

De terça a sexta-feira, até às 18h: R$224 + taxa de serviços*



De terça a sexta-feira, após as 18h: R$252 + taxa de serviços



Sábado, domingo e feriados: R$308 + taxa de serviços

*A taxa de serviço é aplicada apenas em compras remotas ou por plataformas digitais