Carlinhos Brown canta seus sucessos com a Orquestra Ouro Preto

Carlinhos Brown desembarca nesta quinta-feira (1º/5) em Belo Horizonte para dois shows, na sexta e no sábado, com a Orquestra Ouro Preto. Com a agenda apertada, o músico baiano vai cumprir compromissos com a imprensa e com os ensaios da orquestra.

O show já passou por Salvador, onde foi feito ensaio aberto, no Candeal, e por São Paulo, onde ganhou a Avenida Paulista. O grande barato da apresentação é o repertório. São 18 canções compostas por Brown, que, pouca gente sabe, mas fazem um sucesso danado na voz de cantores não menos famosos.

"Segue o seco" e "Amor I love you", por exemplo, são hits no repertório de Marisa Monte; "Uma brasileira" está sempre entre as mais pedidas dos Paralamas do Sucesso; "ECT", composição de Brown, Nando Reis e Marisa Monte, ganhou grande destaque na voz de Cássia Eller. O repertório termina com "Muito obrigado, axé", bela canção que ganhou interpretação emocionante com Ivete. Um show imperdível.



• NA BRASA

Em Tiradentes, o próximo sábado (3/5) será dia de mais uma edição do festival Caminhos de Foto, dedicado à gastronomia na brasa. Em sua quarta edição, o evento traz o mote “Quando foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez?”, fazendo uma provocação aos chefs e ao público ao redor da descoberta.

Com a proposta, o festival busca oferecer um escopo diverso do preparo primitivo ao redor do fogo, a partir do carvão e lenha, muito além do churrasco tradicional. Entre os destaques do festival neste ano está o recorte dedicado especialmente aos pescados.



• FIGA

Direto da Ilha de Ischia para o coração de Minas, o chef italiano Raffaele Autorino é uma das atrações do Figa - Festival de Gastronomia e Arte, desta quinta-feira (1º/5) a sábado, no Parque do Palácio, em Belo Horizonte.

Com uma bagagem de mais de 30 anos de experiência internacional, passando por países como Alemanha, Suíça e Estados Unidos, Raffaele hoje comanda a Popolare Pizza, na capital mineira, onde aplica técnicas refinadas de fermentação e ingredientes de alta qualidade. Para o Figa, o chef prepara uma imersão nos sabores das tradicionais cantinas napolitanas, com pizzas artesanais e fritas com maionese trufada, que prometem marcar o paladar do público.



• DESTAQUES

Grandes chefs irão trabalhar com ingredientes das águas, entre eles, Edvaldo Caribé, também pesquisador de cultura alimentar e autor do livro “O barbecue brasileiro – Do moquém ao pit smoker”. Diretamente de Belém do Pará, ele prepara um moquém indígena de pirarucu do Gosto da Amazônia, marca coletiva de pesca sustentável.

Outra novidade no festival é o chef argentino Chico Mancuso, que estará entre os que irão trabalhar com carne de cordeiro. O chef comanda o Rincon Escondido, famosa casa em São Paulo cujo propósito é manter a chama incandescente para encantar pessoas que valorizam bons momentos ao redor do fogo. Ele traz um sanduíche surpreendente, feito com carne de cordeiro, com uma técnica diferente. A carne é embrulhada em um pano umedecido com vinho e vai direto para a brasa.



• NA ITÁLIA

O angiologista mineiro Francisco Reis Bastos, referência brasileira em escleroterapia com espuma, foi convidado para participar da master class mundial Sclero Mousse, sobre as novidades da técnica e tendências, em Nápoles, na Itália.

O médico mineiro é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) e membro emérito da Academia Mineira de Medicina. O evento foi coordenado pelos reconhecidos especialistas internacionais Guarnaccia B. e GL Rosi.

