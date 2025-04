Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





A abertura das comemorações dos 60 anos do Teatro Marília, na última sexta-feira (25/4), foi simples, mas surpreendeu e emocionou o público que compareceu. Primeiro pela homenagem a Nair Ferreira, camareira por 30 anos naquele teatro.

Profissional admirada por muitos, até hoje, seis anos após sua morte, Naná deixou grandes lembranças. A mais curiosa delas é a coleção de autógrafos dos artistas que passaram pelo teatro no tempo em que ela trabalhou por lá.

Dos 15 cadernos, 10 estão bem guardados com a família. Dona Naná também dá nome a projeto de lei conhecido como PL da Graxa (Projeto de Lei nº 3022/2021). A emoção da plateia e, principalmente da família, ficou mais evidente com a exibição do documentário “O legado de Dona Naná”, de Mirela Persichini.

Confira o documentário sobre Dona Naná:

Faxineira, zeladora, camareira e atriz, a vida profissional de Naná começou quando o irmão, Nilson, faxineiro do teatro, foi promovido a cenotécnico e indicou a irmã à vaga que estava aberta. Mãe de cinco filhas, Naná sempre as levou para o trabalho. As filhas contam que, ainda meninas, se divertiam brincando nos camarins, colhendo manga nas mangueiras em frente ao Marília, e goiabas no pé que ficava no fundo dos teatros.



PANDEMIA

Tainá Rosa conta no curta que a Lei Dona Naná foi a terceira voltada aos artistas construída na pandemia. “A primeira foi a Aldir Blanc, a segunda foi a Paulo Gustavo e nós, da Graxa [os trabalhadores dos bastidores], fizemos uma terceira, que é a Lei Dona Naná.

Brincamos que as duas leis da cultura, que têm dinheiro, são em homenagem a dois homens brancos, que moravam no Rio de Janeiro. E nós, trabalhadores da cultura, com a terceira lei, fizemos uma homenagem a uma faxineira, uma mulher preta, da Graxa”, disse. De seus 60 anos de vida, 30 Naná dedicou ao Marília.



“VESTIDO DE NOIVA”

A noite de festa do Marília também foi marcada pela reabertura da exposição “Teatro em construção: O Marília nos seus primeiros 20 anos”, organizada por Marília Salgado, filha de Clóvis Salgado, que fundou o teatro. “Vestido de noiva”, peça apresentada na inauguração do teatro, voltou ao cartaz, no sábado (26/4) e no domingo, desta vez sob direção de Ione de Medeiros, com o Grupo Oficcina Multimedia.

“O teatro tem meu nome, mas, com 15 anos, quando ele foi inaugurado, não tinha feito nada ainda, não tinha mérito. Mas sempre amei teatro. E este teatro foi construído por meu pai como presente a Belo Horizonte, que não tinha teatro para artes cênicas. Ele tinha o sonho de fazer um teatro com palco italiano para a cidade”, diz Marília Salgado.

ARTE MINEIRA

A 4ª edição da ArPa Feira de Arte, de 28 de maio a 1º de junho, em São Paulo, reforça a relevância de Minas Gerais no cenário da arte contemporânea brasileira, com a participação de duas importantes galerias do estado – Albuquerque Contemporânea e Mitre Galeria – e sete artistas mineiros (Dyana Santos, Lais Myrrha, Marilá Dardot, Cinthia Marcelle, Brisa Noronha, Matheus Rocha Pitta e Thiago Honório.

Com curadoria primorosa e um ambiente propício para o intercâmbio artístico e comercial, a ArPa consolida-se como um dos principais eventos do setor na América Latina.



NA BAHIA

Ricardo Guimarães e Márcia Guimarães, diretora do Hospital de Olhos de Minas Gerais, participaram do 2° Congresso Baiano de Medicina e Psicologia do Tráfego, em Salvador.

O médico fez a palestra “A visão e o comportamento como fatores preponderantes na direção segura”, e ela apresentou os temas “Perícias médicas de trânsito e suas especificidades” e “TEA e a redução de sobrecarga sensorial”.

