Brasil e Santa Sé planejam evento cultural conjunto

Em uma noite memorável no Palazzo Caetani, residência oficial do embaixador do Brasil junto à Santa Sé e à Ordem de Malta, Xavier Vieira e Agostinho Neves, dirigentes da APPA – Cultura & Patrimônio, participaram de um encontro especial com a comitiva da Robb Report Brasil, com o objetivo de estabelecer parcerias estratégicas para as celebrações do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, que ocorrerá em 2026.

A programação comemorativa, prevista para iniciar ainda este ano, durante o Ano Jubilar, incluirá exposições, apresentações musicais, seminários e lançamentos editoriais, promovendo a arte e a cultura brasileiras no exterior. Além disso, busca amplificar mensagens essenciais difundidas pelo Papa Francisco, como diálogo, paz, equidade social e sustentabilidade.

CENÁRIO INTERNACIONAL

"Atuar com a diplomacia cultural, exportando a arte brasileira e fortalecendo as relações internacionais, muito nos honra", destaca Xavier Vieira, presidente da APPA. Desde o ano passado, a APPA vem ampliando sua presença no cenário internacional, desenvolvendo parcerias culturais significativas, como a correalização do Festival Internacional Cervantino.



CAFÉ-BAR ESCOLA NO SESC PALLADIUM

Boa notícia da semana! Depois de anos vazio, o espaço da cafeteria do Sesc Palladium será ocupado, a partir da próxima quinta-feira (17/4) pelo Café-Bar Escola do Senac. Será o primeiro espaço-escola fora da estrutura do Senac, que integra o Sistema Fecomércio MG, que será operacionalizado por colaboradores, alunos e instrutores do Senac, no formato de empresa-escola.

O cardápio de cafés foi especialmente elaborado por Osnei Cesarino, docente do Senac em Minas, da área de barista. Já Victor Quaranta, docente do Senac e especialista em mixologia, foi o responsável pela elaboração dos dois coquetéis que estarão no cardápio do Café-Bar Escola do Senac.

O espaço vai funcionar de terça a sábado, das 9h às 21h, atendendo tanto quem passa pela região central da cidade durante o dia quanto quem gosta de fazer um lanche antes de assistir aos espetáculos da programação do teatro do Sesc Palladium



FESTA DA PALAVRA

O Circuito Liberdade se torna palco de uma grande celebração literária com realização conjunta da 5ª edição da Primavera dos Livros BH e da estreia da Bitita Festa da Palavra. De 13 a 18 de maio, sete espaços do Circuito Liberdade recebem, gratuitamente, mesas de debate, oficinas, saraus, exposições, contação de histórias, lançamentos de livros, homenagens, performances teatrais, cinema e ainda visitas escolares para professores e estudantes da rede pública e privada.

O evento, que presta homenagem à escritora mineira Carolina Maria de Jesus, foi criado por Rosana Mont’Alverne, editora da Aletria e diretora de eventos da Liga Brasileira de Editoras e pela gestora cultural Luciana Salles, responsável pela criação e coordenação do Circuito Literário Praça da Liberdade (2014) e do Circuito das Letras (2016). A expectativa é reunir, em seis dias, cerca de 10 mil pessoas – entre público em geral, editores, escritores, poetas, livreiros, de seis estados do Brasil.

LÔ BORGES

Lô Borges é o próximo convidado do projeto Uma voz, Um Instrumento", no dia 29 de maio, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Acompanhado pelo guitarrista Henrique Matheus, o cantor vai apresentar canções recentes – "Tobogã" e "Poema secreto" – além de clássicos, como "O trem azul", "Paisagem na janela" e "Sonho real". Os ingressos já estão à venda.

