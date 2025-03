'Homem-bomba' terá apresentações em 21 cidades de Minas Gerais

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O ator Luiz Arthur já está circulando pelo estado com “Homem-bomba”, peça escrita por Cynthia Paulino e dirigida por ele. Serão 21 cidades com apresentações gratuitas, exceto hoje (8/3), em Uberaba, onde haverá ingressos a preços promocionais no Teatro Sesiminas. Neste mês, o monólogo terá sessões em Uberlândia (domingo), Viçosa (13/3), Muriaé (14/3), Pará de Minas (15/3), Passos (28/3), Poços de Caldas (29/3) e Varginha (30/3). Iluminação e coordenação técnica estão a cargo de Marina Arthuzzi, com figurino concebido por Cynthia Paulino, adereços elaborados por Mauro Gelmini e maquiagem de Linda Paulino.

• CLÁSSICO



Com 50 minutos e inspirada no clássico “O médico e o monstro”, a peça “Homem-bomba” conquistou diversos prêmios, incluindo os de Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Texto no 10º Festival Nacional de Teatro, no Piauí. A circulação de “Homem-bomba” é viabilizada pelo patrocínio da Cemig, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Luiz Arthur é ator, diretor, produtor e professor de teatro. Na televisão, ele atuou no SBT/Alterosa, em “Fascinação” (1998). Na Globo, participou de “Belíssima” (2005), “JK” (2006), “Caminho das Índias” (2009), “Passione” (2010) e “Rocky story” (2017).

• NEY EM GINÁSIO



Depois de anos em turnês nos teatros em Belo Horizonte, sempre com sucesso, Ney Matogrosso volta à capital com novidades. Em setembro, ele faz única apresentação no BeFly Hall, às 21h, de “Bloco na rua – Ginga pra dar & vender”, a nova versão da turnê “Bloco na rua” que estreou no Allianz Parque, em São Paulo, em 2024. Os ingressos estarão à venda a partir de segunda-feira na plataforma Sympla. Este é o ano de Ney, o maior intérprete vivo da música brasileira. Este mês, será lançado o longa “Homem com H”, cinebiografia do cantor estrelada por Jesuíta Barbosa. Em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som (MIS), os 50 anos de carreira do artista são celebrados com exposição que reúne objetos, fotografias e vídeos.

Ney Matogrosso volta em setembro a Belo Horizonte Bob Wolfenson/divulgação



• AGENDA



No próximo dia 12, Ana Cañas abre a edição 2025 do projeto Uma Voz, Um Instrumento, às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. A cantora estará acompanhada por Fabá Jimenez (baixo) e Douglas Maiochi (percussão). O projeto também vai apresentar shows de Almério, Lô Borges e Roberta Sá.

• COMÉDIA



“Onde a gente vai morar?”, escrita e dirigida por João Basílio, também ator e comediante stand up, estreia em 4 e 5 de abril, no Cine Theatro Brasil, na Praça Sete. A montagem mostra as agruras de quem precisa trocar de apartamento, com todas as dificuldades para analisar e escolher entre tantas opções de imóveis. A peça traz seis canções originais e faz uso intenso de videomapping para criar cenários e incrementar as músicas. No elenco, Rubens Ramalho, Chris Geburah, Malu Melo, Guilherme Santez e Ítalo Taveira.

• • •



A produção vai destinar cortesias para beneficiários do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Serão 60 pares de ingressos para cada sessão, distribuídos a partir de 31 de março por meio do perfil da peça no Instagram. A sessão de 4 de abril terá intérprete de libras.

