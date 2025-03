Carnaval ainda tem fôlego na agenda cultural de Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (7/3)



A coluna segue no ritmo do carnaval, que, acreditem, ainda contagia as ruas da cidade. Com o tema “Toda mulher é meio Leila Diniz”, o bloco Coisas da Rita se concentra nesta sexta, a partir das 19h, na esquina das avenidas Bernardo Monteiro e Afonso Pena. O bloco homenageia a musa da emancipação feminina e atriz que, morreu aos 27 anos de desastre aéreo na Índia. A bateria FavoRita, majoritariamente feminina, dá ritmo carnavalesco a sucessos de Rita Lee, Gal Costa, Beatles e Secos & Molhados. Integram o bloco os músicos Vla (guitarra e vocais), Iara Dominique (baixo) e Ana Caixeiro (backing vocal). A regência fica por conta de Analu Braga. Ana Rodrigues puxa o trio nos vocais.



• Sábado (8/3)



O rapper Xamã chega à capital no sábado com o Bloco do Malvadão, sucesso no carnaval de Salvador. Com o calor que tem feito na cidade, a concentração, a partir do meio-dia, será mesmo para os fortes. O ponto de encontro é na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal. No repertório, sucessos do rap, funk, pop e versões de canções que influenciaram a formação artística de Xamã. Também conhecido como o Damião da novela “Renascer”, ele lançou três álbuns de estúdio e três EPs. Sua “Malvadão 3” liderou por várias semanas o ranking do Spotify Brasil.

O rapper Xamã é atração do 'after carnaval' de BH, neste sábado (8/3) à tarde, na Avenida Afonso Pena, no Centro Facebook/reprodução



• Domingo (9/3)



O adeus de BH à folia será no melhor estilo. Armandinho Macedo, cria do trio de Dodô e Osmar, um dos maiores sucessos do carnaval baiano, faz única apresentação domingo, às 19h, no Distrital (Rua Opala, 55, Cruzeiro). O show comemora os 60 anos de carreira de um dos principais guitarristas do país, referência da folia e da MPB. Marca também os 75 anos do trio inventado por seu pai, Osmar Macedo. Ingressos a partir de R$ 35 na plataforma Shotgun.



• Segunda-feira (10/3)



A exposição “Ancestral: Afro-Américas”, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), é a novidade da semana na agenda de artes plásticas. A curadoria é de Ana Beatriz Almeida e Renato Araújo da Silva, com direção artística de Marcello Dantas. Em Belo Horizonte, terá novidade: a seção “Arte africana tradicional”, reunindo objetos históricos com funções espirituais, sociais ou utilitárias. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria do centro cultural, que funciona das 10h às 22h.



• Terça-feira (11/3)



O grupo instrumental Quartett Sonora é atração de terça-feira do Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Em cena, Matthias Bublath (piano), Glauco Sölter (baixo), Rodrigo Ursaia (saxofone) e Christian Lettner (bateria). O primeiro set está marcado para as 20h; o segundo para as 21h30. Ingressos: R$ 30 (área externa) e R$ 15 (área interna).



• Quarta-feira (12/3)



No Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais anuncia para a próxima quarta-feira “Concertos da liberdade: Mãe Terra – Celebração ao Dia Internacional da Mulher”. A regente Cibelle Donza apresenta sua peça autoral “Da Terra” e “Amor brujo”, de Manuel de Fallaque, com participação da bailarina Anahí Poty, da Cia. de Dança Palácio das Artes. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Eventim.

Pianista, compositora, maestrina e abolicionista, Chiquinha Gonzaga ganha homenagem na quinta-feira da Orquestra Sesiminas, no Museu de Artes e Ofícios Curta/divulgação



• Quinta-feira (13/3)



Chiquinha Gonzaga será homenageada pela Orquestra Sesiminas, quinta-feira, em concerto no Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro). Com regência do maestro Felipe Magalhães, a apresentação marca os 90 anos da morte de Chiquinha, compositora à frente de seu tempo, e o Mês da Mulher. Entrada franca, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla

