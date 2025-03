Sai o Rei Momo, entra o bacalhau

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Pela animação nas ruas, pode até parecer que o carnaval não tem fim, mas esta Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma. Nos próximos 40 dias, o bacalhau será o grande destaque na mesa dos católicos, especialmente hoje (5/3) e na Sexta-feira da Paixão (18/4), dias de jejum e abstinência de carne, em preparação que antecede a Páscoa. Em Belo Horizonte, o Restaurante do Porto, unidade Cidade Nova, vende impressionantes 2 mil quilos de bacalhau durante a Quaresma.





Marina Filizzola, gestora do restaurante, conta que somente na Quarta-feira de Cinzas a casa serve 150 quilos do peixe. Mas o auge de vendas ocorre na Sexta-feira Santa, quando, anualmente, o Porto comercializa pelo menos 250 quilos do peixe, atendendo ao público que busca a iguaria para finalizar a temporada religiosa.

“Embora não haja pesquisa formal, meus fornecedores – três dos maiores distribuidores que atendem a capital mineira – são unânimes em afirmar que o Restaurante do Porto é o que mais vende bacalhau na Grande BH”, diz Marina Filizzola.

Tradição

A casa, com seu cardápio especializado, tem conquistado não apenas clientes regulares, mas também aqueles que aproveitam a Quaresma para saborear receitas tradicionais e populares com bacalhau. Entre elas estão o bacalhau Gomes de Sá, bacalhau com natas, bacalhau à lagareiro e bacalhau à Zé do Pipo. Todos os pratos são produzidos com o lombo da espécie nobre norueguesa Gadus morhua.

• NOVIDADE

A partir de sábado (8/3), entra em cartaz no CCBB BH a mostra “Ancestral: Afro-Américas”, que reúne mais de 130 obras de artistas afrodescendentes do Brasil e dos Estados Unidos.

A direção artística é assinada por Marcello Dantas e tem curadoria conjunta de Ana Beatriz Almeida e Renato Araújo. Belo Horizonte é a primeira cidade a receber a exposição, que ficou em cartaz em São Paulo recentemente. Na temporada belo-horizontina, a novidade será a seção “Arte africana tradicional”, núcleo que amplia o conceito da mostra.



• AMA

No Museu Mineiro, a exposição “Habilitandos Escola Guignard 2024” reúne trabalhos de Ana Carolina Gomes, Carollima, Daniela Pedrosa, Diego Curcio, Fernando Lima, Gabriella L. Winter, Iasmin Ramos, João Palmeira, Laura Brandão, Lia Keusen, Loba, Malu Marçal, Maria Jupira, Patrícia Siqueira, Verona Carvalho e Vinícius Mauro. A mostra, que integra o AMA – Ano Mineiro das Artes, programa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, pode ser visitada até 23 de março.



• TRILHA SONORA

Boa notícia para os fãs do Pato Fu. “Música de brinquedo, a série – Primeira temporada”, trilha sonora do programa que nasceu do bem-sucedido álbum “Música de brinquedo”, lançado em 2010, está disponível nas plataformas digitais, via ONErpm. O repertório reúne releituras de grandes sucessos da música mundial.

