Carnaval em Belo Horizonte também movimentou os clubes sociais

OK, não há dúvida quanto ao sucesso do carnaval de rua em BH. Mas a tradição da folia nos clubes sociais ainda se mantém na cidade, e o Minas Tênis Clube promove a mais tradicional das festas de Momo em suas unidades.

A programação começou sábado (1º/3), no Minas Country, com o Minas Folia, animado pelo grupo de samba Os Brancões. De domingo a terça-feira (4/3), foi a vez do Minas I, com as bandas Belorinho, Oi de Gato e Mais Amor. Para a garotada, o sucesso ficou por conta da matinê no salão de festas do Minas II.

• Para mulheres

“Suor Angelica”, de Puccini, uma das poucas óperas compostas para elenco exclusivamente feminino, terá única apresentação em 19 de março, no Palácio das Artes. A produção faz parte da Academia de Ópera Virtuosi e, além da apresentação principal, inclui concertos gratuitos em centros culturais de BH. O elenco terá as solistas Deborah Burgarelli (Suor Angelica)e Ariadna Fernandes (Irmã Genoveva). A regência é do maestro André Brant, com Henrique Passini na direção cênica.

Chico Chico, filho de Cassia Eller, é o convidado da Orquestra Sesiminas em 3 de abril, em Belo Horizonte Renise Silva/divulgação

• Para fãs

A temporada da Orquestra Sesiminas será aberta em 3 de abril, às 20h, com o concerto que terá o cantor e composicor Chico Chico como convidado. O filho de Cássia Eller vai se apresentar ao lado do pianista Pedro Fonseca e do contrabaixista Guto Wirtti.

• Moda

Trabalhos de 14 alunos da disciplina fotografia de moda, ministrada pelo professor Adolfo Cifuentes, formam a exposição “Polaridades”, que fica em cartaz até 19 de março, no Espaço F do prédio da Escola de Belas Artes da UFMG, no campus da Pampulha. “A disciplina é estruturada a partir do desafio de aproximar os alunos, para além do nível operacional dos equipamentos, a interrogantes de ordem estética, formal, cultural e histórica. As propostas foram norteadas pelo desafio de construir a partir de algumas polaridades, como vazio e cheio, orgânico e geométrico, reta e curva, direto e sinuoso, confusão e ordem, minimalismo e barroco, entre outras”, afirma Cifuentes no texto de divulgação da mostra.

• Presidente



O cirurgião plástico Rogério Noronha é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras – Regional Minas Gerais para o biênio 2025/2026. Noronha é também diretor da Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas (Sobratafe), referência técnica em cirurgia plástica e queimados da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

