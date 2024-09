Longa com Sonia Braga será exibido na próxima terça-feira (1º/10), no Cine Humberto Mauro

“Dona Flor e seus dois maridos” (1975) e “A dama do lotação” (1976) são os filmes que vêm à cabeça quando se fala na atriz Sonia Braga. Ma a carreira da atriz de 74 anos, natural de Maringá, no Paraná, é repleta de outros títulos. Do primeiro filme estrelado por ela, “O bandido da luz vermelha” (1968), até o mais recente, “The first omen” (2024), são 51 produções cinematográficas. Uma das primeiras, “Mestiça, a escrava indomável” (1973), longa dirigido por Lenita Perroy ganha exibição especial na próximta terça-feira (1º/10), às 19h, na programação da 24ª Mostra de Cinema Nacional Curta Circuito.

O filme é considerado o segundo na lista dos seis melhores filmes da atriz, de acordo com um ranking feito em 2021 pela revista Rolling Stone Brasil. A sessão contará com a presença de Helena Ribeiro, filha da diretora Lenita Perroy,que morreu há seis anos, para bate-papo com a crítica Vivi Pistache. Entrada gratuita. Com a temática Transgressoras Brasileiras do Cinema, o Curta Circuito 2024 traz uma seleção imperdível de longas e curtas dirigidos por mulheres durante a ditadura militar.



• MERGULHE NESSA IDEIA

O presidente do PIC, Antônio Eustáquio da Rocha Soares, foi o anfitrião do almoço realizado no restaurante Abbraccio do PIC Cidade, que reuniu ex-presidentes e vice-presidentes do clube, marcando o lançamento da campanha Mergulhe nesta ideia – Vamos juntos restaurar o painel Peixes de Cândido Portinari. O painel de azulejos intitulado “Peixes”, de Portinari, foi inaugurado juntamente com a sede, há 63 anos. A obra, uma das 10 do gênero existentes no Brasil, é composta por 817 azulejos e foi executada pela empresa Vitrais Conrado Sorgenicht S.A., de São Paulo.



• APPA

Em seu discurso, o presidente do PIC ressaltou a preocupação do clube em preservar uma obra de tamanha relevância. Falou ainda que espera envolver os sócios neste projeto e deseja contar com a participação dos empresários, que estarão associando a sua marca a um projeto cultural de grande alcance.

O diretor financeiro da APPA (Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes), Guilherme Domingos, disse que a elaboração do projeto de restauração do painel de Cândido Portinari, se alinhou perfeitamente ao propósito da APPA, organização sem fins lucrativos especializada na gestão de projetos, que busca viabilizar, promover e difundir a cultura e o patrimônio.

“O painel, que faz parte do Pampulha Iate Clube, está localizado em um imóvel tombado pelo município, dentro do importante conjunto urbanístico e arquitetônico da Orla da Pampulha. Com o lançamento da campanha Mergulhe nesta ideia, acreditamos que conseguiremos viabilizar a restauração desta importante obra de arte", afirmou.



• DOAÇÕES

O clube e a APPA começaram a captação de recursos. Vale informar que qualquer pessoa que tiver interesse em abater a sua doação para a cultura no Imposto de Renda poderá fazê-lo, uma vez que a Lei Rouanet possibilita o abatimento de doações e patrocínios diretamente do Imposto de Renda (IR) devido, até 4% para as empresas (pessoas jurídicas) e 6% para as pessoas físicas.



• TEATRO E CIRCO

Uma das grandes preciosidades da companhia Carroça de Mamulengos, o espetáculo "Histórias de teatro e circo” faz suas últimas apresentações no CCBB-BH, sábado (28/9) e domingo (29/9), às 11h e às 16 horas, no Teatro I.

A peça traz a ancestralidade e a tradição de toda a família para o palco: avós, filhos, noras e netas estarão reunidos. São 20 artistas e muitos bonecos que contam histórias raras de se ver e um modo de vida que atravessa o tempo. "Histórias de teatro e circo” vai se despedir da capital, mas a “Mostra Carroça de Mamulengos – Três gerações de arte brincante” segue em cartaz até 20 de outubro, com as peças "Janeiros" e "O babauzeiro", com apresentações aos sábados e domingos.