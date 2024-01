Os blocos do carnaval de Belo Horizonte não são o único tempero mineiro na folia. Grande parte dos confetes e das serpentinas que vão colorir as ruas de Norte a Sul do país são produzidos em fábrica no bairro São Bernardo, Regional Norte da capital mineira. Este ano, 80% da produção de 500 toneladas já foram entregues.

São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas são os principais mercados consumidores. Desde setembro do ano passado, as máquinas da Romana Festas produziram 250 toneladas de confete e 150 de serpentina.

• MÁSCARAS VENEZIANAS

A fábrica não produz apenas papéis e fitas coloridas. No carnaval, o cardápio de produtos é amplo e inclui colares havaianos, máscaras venezianas e estalinhos. A produção aumentou de tal forma que a empresa precisou alugar mais um galpão de 1.500 metros quadrados para o estoque, próximo ao prédio próprio, de 2 mil metros quadrados.

Mas as máquinas da Romana não funcionam apenas para atender aos pedidos de produtos relacionados ao carnaval. As festas juninas também são carro-chefe da empresa. Tanto que, acabando o carnaval, começam a produção de bandeirinhas e todos os motivos juninos. Em setembro, tem início a produção carnavalesca.

Em um futuro próximo, a empresa deve ser levada para uma cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde, em um parque industrial, serão montados os quatro braços da empresa – o carnaval, as festas juninas, a gráfica e o estoque – tudo para facilitar a logística.

• PÓS-PANDEMIA

Diretor da empresa, Samuel Barros Pereira Campos conta que o aumento significativo de produção foi registrado tão logo a pandemia foi controlada. Segundo ele, muita empresa do setor quebrou e não conseguiu se reerguer. Já para a produção deste ano, que começou em 2023, diversas pequenas empresas começaram a produzir, mas nada em larga escala. Com isso, a Romana continua fornecendo para vários estados do país. Ela não é a única grande empresa no setor carnavalesco. Sua concorrente está em São Paulo.

• DESPEDIDA DOS PALCOS

Com texto de Samuel Beckett, "Fim de partida", Eid Ribeiro marca seus 80 anos e a sua despedida dos palcos. A peça, que já foi montada pelo diretor mineiro nos anos 1980, será estrelada pelos palhaços da Trupe Garnizé – Francisco Dornellas e seu filho Victor.

No elenco, em participações especiais, João Santos e Marina Viana. A estreia está marcada para o próximo dia 15, às 19h, no CCBB, onde a peça fica em cartaz até o mês de março.

• PROTESTO

Com a exibição do documentário “Servidão”, no UNA Cine Belas Artes, a Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais – SINAIT DS/MG marcou os 20 anos da Chacina de Unaí e a mobilização da categoria pelo descumprimento do acordo firmado, em 2016, com o Governo Federal, que previa uma série de melhorias das condições de trabalho e a regulamentação do bônus de eficiência e produtividade.

No início dos anos 2000, quatro servidores do Ministério do Trabalho e Emprego foram fuzilados no Noroeste de Minas Gerais, durante uma fiscalização em fazendas da região.