A folia já corre solta pela cidade, ainda que em ritmo pré-carnavalesco, e, por isso mesmo, é bom ficar com olhos e ouvidos atentos para atrações imperdíveis. No próximo sábado (2/2) tem bateria da Estação Primeira de Mangueira como parte da programação da mostra “Hélio Oiticica - Delirium ambulatorium”.

Para quem não sabe, Oiticica desfilou como passista e a experiência serviu de inspiração para a criação dos seus parangolés. No pocket show, passistas, ritmistas, baianas e, claro, mestre sala e porta-bandeira da agremiação. Os ingressos são gratuitos, mas o acesso ao pátio do CCBB, na Praça da Liberdade, será sujeito à lotação do espaço.

PARANGOLÉ PARA CHAMAR DE SEU

Pode-se considerar um artista genial quando a sua obra é eternizada na memória, especialmente de quem não conhece tão a fundo a trajetória de quem criou os trabalhos. Autor dos parangolés, Oiticica é um desses artistas geniais. Por isso não deixa de ser uma opção legal participar da oficina de criação das capas/vestimentas inspiradas nos famosos parangolés, que Oiticica criou a partir de suas andanças pela capital carioca e pelo Morro da Mangueira.

A atividade será conduzida pelo ator, figurinista, professor, pesquisador, cenógrafo e contador de histórias Anderson Ferreira, duas horas antes da apresentação da bateria. Mas, nesse caso, também é preciso ficar atento aos horários, já que, nas galerias do terceiro andar do CCBB, o espaço estará sujeito a lotação.

MOSTRA PRORROGADA

Boa notícia para quem ainda não visitou a exposição “Arte brasileira: A coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura”. A mostra, que apresenta uma coleção rara de cerca de 200 obras, nunca expostas em conjunto, foi prorrogada até 3 de março.

O acervo reúne obras dos mais importantes movimentos artísticos do país nos séculos 20 e 21, com pinturas, fotografias, gravuras, instalações, vídeos, esculturas e desenhos. Realizada via parceria entre a Casa Fiat de Cultura e a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, a mostra é a maior montagem já feita fora do MAP e foi vista até agora por mais de 80 mil pessoas.

NA TELONA

O ator argentino Juan Manuel Tellategui passou por Tiradentes, onde acompanhou o evento que abriu o calendário do audiovisual brasileiro. “A Mostra de Cinema de Tiradentes estimula nossos olhos para novas linguagens no audiovisual e é referência na América Latina do cinema contemporâneo produzido no Brasil”, diz. Vivendo em São Paulo, ele volta às telonas em junho, com o filme “Ainda somos os mesmos”, de Paulo Nascimento, sobre as ditaduras latino-americanas.

MOCKTAILS

Os drinques sem álcool, conhecidos como mocktails, ganham espaço no cardápio dos consumidores que buscam estilo de vida, digamos, mais equilibrado. Para se ter uma ideia do crescimento desse tipo de coquetel, nos 155 restaurantes do Outback espalhados pelo Brasil, por exemplo, houve crescimento de 13% no ano passado, comparado a 2022.

Na cartela de sabores, a novidade fica por conta do mocktail que mistura Red Bull Tropical, limão, gengibre, mix de xaropes e espuma de limão.