Sexta-feira (26/1)



Tamborins afinados, é hora de acertar os detalhes que darão charme ao figurino de carnaval. Desta sexta-feira a domingo, o Ateliê Aberto da Casa Fiat será mão na roda para quem tem samba no pé, mas desafina na hora dos acessórios. Técnicas de cartonagem, tapeçaria, costura e colagem serão ensinadas por artistas do programa educativo. A atividade gratuita será realizada das 10h30 às 12h e das 15h às 17h. A Casa Fiat fica na Praça da Liberdade, 10, Funcionários.

Sábado (27/1)



Rindo e propondo reflexões sobre a própria deficiência visual, Geraldo Magela fez história no teatro mineiro. O humorista leva para o palco situações inusitadas de seu dia a dia. A peça “Ceguinho é a mãe”, que caminha para 27 anos, será apresentada neste sábado, às 20h, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). O ingresso custa R$ 25, nos postos do Sinparc e no site da campanha de popularização, e R$ 60 (inteira) na bilheteria.

Domingo (28/1)



A Campanha de Popularização entra na última semana. “A grande ópera” se despede no domingo, às 19h, no Teatro Pio XII (Rua Alvarenga Peixoto, 1.679, Santo Agostinho). A montagem estreou como “Ópera massacre”, em 2022. Detalhe: a mudança de nome se deve ao bloqueio de palavras nas redes sociais, limitando a divulgação. Ingressos a R$ 25, nos postos do Sinparc e internet, e R$ 60 (inteira), na bilheteria.

Segunda-feira (29/1)



“A.R.L. Vida e Obra” está em cartaz no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), trazendo pinturas de Antônio Roseno de Lima. Esse potiguar migrou para São Paulo, morou na favela e pintava em seu barracão à luz de lampiões. Usava como matéria-prima pedaços de lata vindos de entulhos, papelão e madeira. Entrada franca, das 10h às 22h.

Terça-feira (30/1)



A mostra “O preço de Hollywood” está em cartaz no Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Nesta terça, serão exibidos “A cidade dos desiludidos”, de Vincente Minnelli, às 15h; “Assim estava escrito”, também de Minnelli, às 17h; e “No silêncio da noite”, de Nicholas Ray, às 19h15. Entrada franca, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão.

Quarta-feira (31/1)



O Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários) está na reta final da programação de férias. Na quarta, serão exibidos vários filmes no planetário: às 11h, “Astronomia indígena” mostra como a etnia guarani interpreta o céu; às 13h, tem “Alvorecer da era espacial”; às 14h, “O segredo do foguete de papelão”. Fechando o dia, às 16h, a sessão comentada “O céu da Região Metropolitana de BH” ensina o morador da cidade a admirar fenômenos astronômicos visíveis a olho nu. Ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Quinta-feira (1/2)



Peça que marca os 10 anos do Grupo Confesso, “O animal agoniza”, de Rita Clemente, com Guilherme Colina, estreou em 2023, abordando os limites entre racionalidade, consciência e o temor de perder o controle sobre a pessoa amada. Sessão às 20h de quarta, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro). Ingressos a R$ 25, nos postos do Sinparc e no site da campanha de popularização, e R$ 60 (inteira), na bilheteria.