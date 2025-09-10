O julgamento dos atos golpistas: onde estamos e para onde vamos

Por Vinícius Ayala*

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido marcado por uma série de argumentos jurídicos robustos e repercussões intensas nos grupos políticos. Este texto analisa os principais pontos discutidos até o momento, os argumentos jurídicos apresentados pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e as possíveis repercussões e cenários futuros.

Argumentos Jurídicos Principais

Votação Inicial e Crimes Imputados

Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Jair Bolsonaro e a maioria dos outros sete réus, estabelecendo um placar inicial de 2 a 0. Os crimes pelos quais os réus são acusados incluem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Moraes e Dino destacaram a gravidade desses crimes, enfatizando que as ações dos réus ameaçaram seriamente a democracia brasileira.

Função Dominante de Bolsonaro

Ambos os ministros ressaltaram o papel central de Jair Bolsonaro nos eventos investigados. Flávio Dino, em particular, afirmou que Bolsonaro e o general Braga Netto ocupavam a "função dominante" na suposta organização criminosa. Moraes apresentou provas contundentes, incluindo anotações golpistas de Alexandre Ramagem e Augusto Heleno, diálogos entre Ramagem e Bolsonaro, e o plano de assassinato de autoridades conhecido como "Punhal Verde e Amarelo".

Provas e Argumentos

Alexandre de Moraes fundamentou sua decisão em uma extensa argumentação e diversas provas. Ele rejeitou as preliminares levantadas pelas defesas, como a inadequação do STF para julgar os casos, o excesso de documentos ("document dump") e a invalidação da delação de Mauro Cid. Moraes destacou a delação de Mauro Cid como uma das principais peças da acusação, refutando as alegações de contradições e coação.

Flávio Dino, ao acompanhar Moraes na condenação, enfatizou a dificuldade de distinguir atos preparatórios de atos executórios no direito penal, mas afirmou que, no caso em questão, há um claro encadeamento que expõe o Estado Democrático de Direito a um "gravíssimo perigo". Dino também divergiu de Moraes na dosimetria das penas, atribuindo menor importância à participação de Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem.

Exceção de Alexandre Ramagem

Devido à imunidade parlamentar, Alexandre Ramagem responde por um número reduzido de crimes, mas ainda assim é considerado uma figura central na organização criminosa.

Repercussões nos Grupos Políticos

Críticas das Defesas

As defesas dos réus argumentaram que o STF não seria o foro adequado para julgar os casos, citando o excesso de documentos e a invalidade da delação de Mauro Cid. Advogados alegaram falta de provas diretas ligando Bolsonaro aos atos golpistas. Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, afirmou não haver "uma única prova" que atrele o ex-presidente às tramas golpistas, questionando a delação de Mauro Cid e o "document dump".

Críticas à Militarização Política

Moraes e Dino criticaram a interferência militar na política e na democracia. Moraes questionou a normalidade de uma "agenda golpista" em uma democracia no século 21, enquanto Dino destacou que, embora o julgamento não seja das Forças Armadas, a existência de planos violentos conduzidos por militares é preocupante.

Resposta a Ameaças Externas

Flávio Dino enviou uma mensagem clara ao governo de Donald Trump, que aplicou sanções ao Brasil e ao ministro Moraes, afirmando que o julgamento é "absolutamente normal" e que o STF não se intimida por ameaças ou sanções.

Cenário Futuro do Julgamento

Continuidade e Expectativas

O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quarta-feira (10/9) com o voto do ministro Luiz Fux. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12/9). Com o placar atual de 2 a 0 pela condenação, há uma tendência de que a maioria dos ministros siga essa linha, considerando a postura firme de Moraes e Dino.

Tendência de Condenação

Moraes e Dino deixaram claro que há "excesso de provas" contra os réus, incluindo diálogos comprometedores, anotações golpistas e um plano detalhado para atentados contra autoridades. A argumentação de que "a tentativa consuma o crime" reforça a tese de que os atos preparatórios já configuram infrações penais graves.

Divergências na Dosimetria

Embora ambos tenham votado pela condenação, Dino apresentou uma visão mais branda para alguns réus, sugerindo que figuras como Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem tiveram uma "participação de menor importância". Essa divergência pode influenciar a dosimetria final das penas caso outros ministros sigam essa linha.

Contexto Político e Análise Aprofundada

Ameaça ao Estado Democrático de Direito

O tema central do julgamento é a tentativa de subverter o resultado das eleições de 2022 e instaurar um golpe de Estado. Moraes enfatizou que o Brasil esteve "prestes a voltar a uma ditadura", evidenciando a gravidade das ações dos réus. A discussão sobre a consumação do crime, mesmo na forma tentada, reforça a seriedade com que o STF está tratando a questão.

Organização Criminosa e Divisão de Tarefas

Os ministros descreveram os réus como parte de uma organização criminosa com divisão de tarefas, que atuou de forma permanente e organizada entre julho de 2021 e janeiro de 2023. Moraes destacou a existência de "vários atos executórios" contra o Estado Democrático de Direito, incluindo a operação "disfarçada" da PRF no Nordeste e a obstrução de rodovias federais.

Validade da Delação Premiada

A delação do tenente-coronel Mauro Cid foi defendida por Moraes e Dino como uma peça crucial da acusação. Moraes rebateu as alegações de má-fé das defesas, afirmando que os depoimentos de Cid foram coerentes e fundamentais para a investigação.

Polarização e Implicações Políticas

O julgamento ocorre em um cenário de forte polarização política no Brasil. A decisão do STF pode ter implicações significativas para a política nacional, afetando diretamente o futuro jurídico e político de Jair Bolsonaro. A condenação pode enfraquecer ainda mais o grupo político de Bolsonaro, enquanto uma absolvição poderia galvanizar seus apoiadores.

Complexidade Internacional

A menção de sanções do governo Trump contra o Brasil e Alexandre de Moraes adiciona uma camada de complexidade internacional ao processo. Flávio Dino, ao responder a essas sanções, reafirmou a independência do STF, indicando que pressões externas não influenciarão o curso do julgamento.

Conclusão

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus no STF está caminhando para uma possível condenação, com base em uma série de provas robustas e argumentos jurídicos bem fundamentados. A postura dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ao rejeitar as preliminares das defesas e enfatizar a gravidade dos crimes imputados, sugere que o tribunal está levando a sério as tentativas de golpe e a ameaça ao Estado Democrático de Direito.

As divergências na dosimetria das penas, especialmente apontadas por Dino, indicam que pode haver nuances na responsabilização dos réus, dependendo de suas participações nos eventos. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira, com um placar que reflita a postura majoritariamente condenatória dos ministros.

A repercussão política e internacional do julgamento é significativa, com potencial para redefinir o cenário político brasileiro e reafirmar a independência e a autoridade do STF frente a pressões externas. O resultado deste julgamento poderá marcar um divisor de águas na história recente do Brasil, reforçando os pilares democráticos e enviando uma mensagem clara sobre a intolerância a tentativas golpistas e à interferência militar na política.

*Vinícius Ayala é advogado, mestre, doutorando e professor de Direito Constitucional

