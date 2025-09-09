Assine
DIPLOMACIA

Itamaraty repudia ameaças militar e econômica dos EUA contra o Brasil

Ministério das Relações Exteriores repudiou comentário da porta-voz dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, que admitiu a possibilidade de usar poderes "econômico e militar" contra o Brasil em defesa da "liberdade de expressão"

09/09/2025 23:01

Mauro Vieira diz que eventual ação Trump por Bolsonaro não influenciará STF
Mauro Vieira diz que eventual ação Trump por Bolsonaro não influenciará STF crédito: Platobr

O Ministério das Relações Exteriores condenou, nesta terça-feira (9/9), declarações da porta-voz dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, que admitiu a possibilidade de utilizar forças militares contra o Brasil sob a justificativa de defender a "liberdade de expressão". A fala da norte-americana ocorreu em coletiva de imprensa, ao ser perguntada como os EUA se posicionariam diante do julgamento de Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF).

No comunicado, o Itamaraty repudiou tanto o uso de sanções econômicas como as ameaças de cunho militar contra o Brasil. Em resposta à porta-voz dos EUA, a pasta das Relações Exteriores afirmou que o respeito à “vontade popular expressa nas urnas” e às instituições democráticas compõem os primeiros passos para proteger a liberdade de expressão.

Na nota, o Itamaraty também repudiou o que classificou como “tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais”. 

Confira a nota completa das Relações Exteriores:

O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia.

O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania.

O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais.

