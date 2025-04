Linn da Quebrada internada reforça cuidados com saúde mental entre LGBT's

SIGA NO

A notícia de que a cantora Linn da Quebrada estaria dando uma pausa na carreira para cuidar de questões ligadas à saúde mental e ao abuso de substâncias chamou a atenção da internet pela seriedade da situação, que já é tratada há algum tempo.



A verdade é que pessoas da comunidade LGBT+ têm maior probabilidade de sofrerem com questões ligadas à saúde mental, como a ansiedade e depressão. De acordo com um estudo desenvolvido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, os problemas atingem aproximadamente 50% do grupo.





Além disso, existem todos os fatores ligados ao preconceito. A população LGBTQIAPN+ é considerada uma minoria, que vive em um estresse constante, ou seja crônico, uma vez que sofrem mais risco de violência, sendo na rua, no trabalho e até mesmo em casa.



Para se ter ideia, o Brasil é considerado o país que mais mata LGBTs no mundo, mesmo criminalizando o preconceito e permitindo o casamento e adoção de membros da comunidade. O levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, referente a 2023, apontou 214 homossexuais ou transexuais mortos no Brasil, número 42% maior que em 2022.





A partir da discriminação e do medo, a probabilidade de desenvolver problemas na saúde mental se torna maior, consequentemente, incluindo ainda, a chance desse grupo optar pela automutilação e, em alguns casos, o suicídio.



Em ocorrências como a de Linn, a droga é vista como uma fórmula de escape para os sentimentos, a grande questão é que se torna difícil abandonar esse vício pela melhora sentida pelo consumo.

O acolhimento e os cuidados com a saúde mental podem ajudar essas pessoas. A depressão é o mal do século 21, sendo muitas vezes ligada à tristeza, pessimismo e a falta de interesse, mas é muito mais complexa. Assim, a atenção aos sinais, além de, claro, o cuidado com o corpo, mediante o acompanhamento profissional, permite proporcionar melhor qualidade de vida, já que, como já bem cita o ditado popular, quando a mente está sã, o corpo também está.



