O laboratório mineiro da eleição por plataformas
Assim opera o marketing digital: inúmeros perfis temáticos recrutam, em abaixo-assinados entre eleições e apoio às causas que sensibilizam o eleitorado
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Depois da eleição de 2024, em Belo Horizonte, do vereador Lucas Ganem, pelo Podemos, a “máquina Ganem” de eleger parlamentares digitalmente e à distância se instalou em Minas Gerais e irá lançar, neste pleito, o advogado Thiago Ganem para deputado federal pelo PL. Diferentemente de Lucas, agora pré-candidato a deputado estadual no MDB, que vacilou nos preparativos da transferência de seu título eleitoral de São Paulo para Belo Horizonte – e acabou denunciado por fraude em domicílio eleitoral –, Thiago Ganem planejou com mais cuidado a sua candidatura. Há um ano e meio transferiu o título eleitoral também de São Paulo e já está de posse de sua carteira suplementar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo quadro mais forte na hierarquia da Executiva Nacional do Podemos, Thiago, em princípio, concorre pela própria legenda. Mas em acordo de cúpulas entre o PL de Valdemar da Costa Neto e o Podemos de Renata Abreu, ele disputará pelo PL, aproveitando-se da carona da esperada votação de Nikolas Ferreira (PL), que entregará facilidades para as candidaturas da chapa.
Também o Podemos de São Paulo abriga um candidato liberal. Se ambos se elegerem, logo após o pleito terão a autorização das direções nacionais para “destrocar” de partidos. O acordo também envolve provável apoio do Podemos à candidatura ao Planalto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em política, todavia é de mão dupla. Não existe caridade.
Leia Mais
Em meio ao balcão de negócios em que se transformou o processo de montagem das chapas proporcionais, não só Thiago Ganem foi importado para concorrer por Minas. O fluminense e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha será candidato a deputado federal pelo Republicanos de Minas. Cunha desembarcou em Minas para não comprometer a base eleitoral de sua filha, a deputada federal fluminense Dani Cunha (PL).
A diferença entre Cunha e Ganem é que o primeiro usa a política tradicional de pesados investimentos em rádios de perfil religioso e em lideranças vinculadas a igrejas em diferentes regiões do estado. Já a “família Ganem” está imersa na era da política digital: mais vale o nome das urnas associado às causas animal, contra a pedofilia, em apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e segurança pública. Todos temas de forte apelo social.
O vereador Lucas Ganem é, por nascimento, Lucas do Carmo Navarro. Rodolfo Ganem, eleito vereador de Sorocaba em 2024, chama-se Rodolfo Antonio Lima de Oliveira. Hebert Ganem, eleito vereador por Campinas no último pleito, tem como nome de batismo Hebert Garagnami. Simone Ganem, mãe do deputado federal Bruno Ganem (Podemos-SP), tem o sobrenome que carrega nas urnas: foi eleita vereadora de São Paulo em primeiro mandato em 2022. Todos pelo Podemos. Todos com a mesma estratégia, desenvolvida pelo engenheiro Bruno Ganem que iniciou a carreira como vereador de Indaiatuba (SP), foi deputado estadual e, em 2022, elegeu-se para a Câmara dos Deputados.
Assim opera o marketing digital: inúmeros perfis temáticos recrutam, em abaixo-assinados divulgados entre eleições, apoio às causas, apresentadas com cenas que sensibilizam e despertam a empatia do eleitorado com vivências nessas áreas. As informações são coletadas e é mantida a coesão da rede, permanentemente alimentada com histórias associadas ao “defensor” e futuro candidato. Às vésperas do pleito, é reforçado o contato direto, por meio de canais digitais, com esses eleitores.
Thiago Ganem foi batizado como Thiago Milhim. Foi secretário municipal de Esportes e Lazer de São Paulo e ex-secretário de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte no governo Lula. No Instagram, o perfil de Thiago Ganem já conta com 42,5 mil seguidores, sob o bordão “Coordenador do Movimento Prisão para Maus Tratos dos Animais”. Toda a narrativa e conteúdo postados são padronizados.
O primeiro ensaio em Minas dessa estratégia eleitoral de plataforma aconteceu antes de Lucas Ganem ser lançado candidato a vereador de Belo Horizonte em 2024. Nas eleições de 2022, três meses antes do pleito, Amanda Beatriz Foltran, natural de Indaiatuba (SP), à época com 30 anos e formação superior incompleta, foi confirmada pelo Avante para concorrer a deputada federal por Minas Gerais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O propósito: testar pela primeira vez no estado a estratégia eleitoral de plataforma. Se por um lado há dúvidas se sequer esteve em Minas Gerais, por outro, é inegável que o método tenha dado resultado: obteve 19.261 votos. Fundador do realismo político moderno, o florentino Nicolau Maquiavel ganhou a posteridade por seus ensinamentos que separam a moral da política como método para se manter a coesão do Estado. Se, para Maquiavel, o objetivo final era a estabilidade do Estado e o interesse coletivo, na atualidade os políticos mantêm política e moral separadas, focando, contudo, em interesses pessoais. “Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos”, registrou o florentino.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.