4 feiras de artesanato em Minas Gerais que valem a viagem

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Minas Gerais é um destino certeiro para quem busca peças de artesanato únicas e de alta qualidade. Mais do que simples pontos de venda, as feiras do estado são verdadeiras atrações turísticas, oferecendo um mergulho na cultura local. Para quem planeja uma viagem de fim de semana, explorar esses espaços é uma oportunidade de encontrar desde cerâmicas e bordados até quitutes e móveis rústicos.

Esses eventos reúnem o trabalho de dezenas de artesãos, refletindo a rica identidade de cada região. De grandes centros urbanos a pequenos distritos charmosos, há sempre uma feira que combina com seu roteiro. Selecionamos quatro opções imperdíveis para conhecer e levar um pedaço de Minas para casa.

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1. Feira de Artesanato de Tiradentes

Instalada no coração do centro histórico, a Feira de Artesanato de Tiradentes é uma das mais charmosas do estado. Ela reúne artesãos locais que expõem seus trabalhos em charmosas barracas, aproveitando o fluxo de turistas que visitam a cidade, especialmente nos fins de semana.

O que encontrar na Feira de Tiradentes?

Peças de madeira de demolição

Bordados, fuxicos e rendas

Arte em ferro, estanho e latão

Doces caseiros e cachaças artesanais

Qual o local e horário de funcionamento?

Atualmente, a feira está localizada ao lado da rodoviária municipal de Tiradentes. Ela funciona aos finais de semana e feriados, das 9h às 18h. O local é de fácil acesso e continua sendo um ponto de grande movimento turístico na cidade.

2. Artesanato de Bichinho

O distrito de Vitoriano Veloso, mais conhecido como Bichinho, pertence ao município de Prados e fica a apenas 7 quilômetros de Tiradentes. O lugar se consolidou como um polo de arte e artesanato, com dezenas de ateliês e lojas que funcionam como uma grande feira a céu aberto.

Quais produtos são vendidos?

Móveis rústicos e de demolição

Esculturas criativas em madeira e ferro

Peças de decoração para casa

Tapetes, tecelagem e outros têxteis

Como chegar e quando visitar?

Bichinho tem sua rua principal tomada por oficinas e lojas. O movimento é maior nos fins de semana e feriados, quando a maioria dos estabelecimentos abre das 10h às 17h. Fique atento: evite visitar às terças e quartas-feiras, pois a maior parte do comércio e dos restaurantes costuma estar fechada. É um passeio ideal para quem já está em Tiradentes.

3. Feira de Artesanato e Variedades de BH

Conhecida popularmente como Feira Hippie, a feira de Belo Horizonte é um evento grandioso que ocupa um longo trecho da principal avenida da cidade. Ela é dividida em setores que facilitam a vida do visitante, com áreas específicas para vestuário, decoração, alimentação e muito mais.

O que a Feira Hippie oferece?

Roupas, calçados e acessórios de moda

Bijuterias e joias artesanais

Artigos de decoração para todos os gostos

Mobiliário e utilidades domésticas

Praça de alimentação com comidas típicas

Onde fica a Feira Hippie e qual o horário?

A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades acontece todos os domingos na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. O funcionamento é das 8h às 14h, e atrai milhares de pessoas todas as semanas.

4. Feira de Pedra-Sabão de Ouro Preto

Em frente a uma das mais famosas obras de Aleijadinho, a Igreja de São Francisco de Assis, fica a tradicional Feira de Pedra-Sabão. O local é um ponto de parada obrigatório em Ouro Preto e celebra o principal material do artesanato local, moldado em diversas formas pelos artistas da região.

O que comprar na feira de Ouro Preto?

Esculturas e objetos decorativos em pedra-sabão

Panelas e utensílios de cozinha do mesmo material

Joias e bijuterias com pedras da região

Lembranças da cidade histórica

Qual a localização e os dias de funcionamento?

A feira está localizada no Largo de Coimbra, em frente à igreja. Por ser um ponto turístico consolidado, ela funciona diariamente, em geral das 8h às 18h, facilitando a visita de quem passa pela cidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.