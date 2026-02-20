Guia dos principais festivais gastronômicos de Minas Gerais

Para quem planeja viajar e explorar a culinária mineira, o estado oferece um calendário repleto de sabores ao longo do ano. Os principais festivais gastronômicos de Minas Gerais são oportunidades únicas para provar pratos típicos e conhecer a rica cultura local em suas cidades históricas e vibrantes.

Os eventos celebram desde o tradicional pão de queijo até criações de chefs renomados, atraindo visitantes de todo o Brasil. Ficar de olho na agenda desses festivais é a melhor forma de garantir a participação nessas experiências que unem boa comida, música e a hospitalidade mineira.

Para ajudar no planejamento, confira uma lista com os encontros mais aguardados.

Principais festivais para ficar de olho

Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes : Geralmente realizado em agosto, este é um dos eventos mais importantes do gênero no país. O festival transforma as ruas de pedra de Tiradentes em um grande palco para a alta gastronomia, com a presença de chefs de destaque, aulas-show, degustações e jantares especiais. A cidade histórica fica ainda mais charmosa com os aromas e sabores que tomam conta do ambiente.

Festival de Gastronomia de Brumadinho: Com foco na valorização dos produtores e ingredientes locais, o evento de Brumadinho costuma ocorrer no segundo semestre. A programação celebra a cozinha de raiz e a simplicidade sofisticada dos pratos da região. É uma excelente oportunidade para descobrir novos sabores e apoiar a economia local, em um cenário cercado pela natureza exuberante da cidade.

Festa do Queijo de Serro: Tradicionalmente em setembro, a festa é uma celebração do Queijo Minas Artesanal, patrimônio cultural do Brasil. Realizada na cidade de Serro, berço dessa iguaria, o evento reúne produtores de toda a região para concursos, degustações e vendas. Além do queijo, a festa oferece uma imersão na cultura local, com música e danças típicas.

Tiradentes em Cena: O festival, que costuma acontecer em maio, une artes cênicas e gastronomia na histórica cidade de Tiradentes. Além de uma programação intensa de peças teatrais, o evento oferece um circuito gastronômico onde restaurantes locais criam pratos inspirados no tema. A combinação de cultura e sabor torna a experiência única.

