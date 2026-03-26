Feriado de abril: 5 destinos baratos em Minas para viajar de carro

O feriado de Tiradentes, em 21 de abril, é a oportunidade perfeita para uma pequena pausa na rotina. Se você está planejando uma viagem curta e econômica de carro, Minas Gerais oferece destinos que combinam charme, história e natureza sem pesar no bolso. Muitas cidades mineiras são ideais para quem deseja fugir do agito dos grandes centros.

Explorar o estado sobre quatro rodas permite descobrir paisagens deslumbrantes e vilarejos acolhedores com total liberdade. Para ajudar no seu planejamento, selecionamos cinco lugares com excelente custo-benefício e que ficam ainda mais especiais com o clima do outono.

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São Thomé das Letras

Conhecida por seu misticismo e paisagens rochosas, São Thomé das Letras atrai visitantes em busca de energia e contato com a natureza. Localizada a cerca de 300 km de Belo Horizonte, a cidade oferece pousadas simples e restaurantes com preços acessíveis, tornando a estadia bastante econômica.

Os principais atrativos são gratuitos, como visitar a Casa da Pirâmide para assistir ao pôr do sol, passear pelas grutas e se refrescar nas cachoeiras da região. O ambiente alternativo e a hospitalidade local completam a experiência.

Diamantina

Tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Diamantina preserva um conjunto arquitetônico colonial impressionante. A cidade fica a aproximadamente 300 km da capital mineira e, embora seja um destino histórico importante, seus custos com hospedagem e alimentação são mais baixos em comparação com outras cidades turísticas do estado.

Caminhar pelas ruas de pedra, conhecer o Mercado Velho e visitar a casa de Juscelino Kubitschek são passeios que transportam o visitante ao passado. A cidade é um convite para quem aprecia história, cultura e a tradicional música mineira.

Lavras Novas

A cerca de 115 km de Belo Horizonte, este charmoso distrito de Ouro Preto é o refúgio ideal para casais e aventureiros. Lavras Novas combina o rústico das construções de madeira e pedra com paisagens de tirar o fôlego, como o visual da Serra do Trovão. A região é repleta de cachoeiras e trilhas para explorar.

Por ser um vilarejo, as opções de hospedagem em chalés e pousadas costumam ser mais em conta que na sede do município. À noite, o centrinho se enche de vida com bares e restaurantes que servem o melhor da culinária local.

Conceição do Ibitipoca

Para os amantes de ecoturismo, Conceição do Ibitipoca é o destino certo. Situada a cerca de 260 km de Belo Horizonte, a pequena vila é a porta de entrada para o Parque Estadual do Ibitipoca, um dos mais famosos do Brasil. O principal atrativo são as trilhas que levam a grutas, picos e cachoeiras, como a famosa Janela do Céu.

A estrutura do vilarejo é simples, com pousadas aconchegantes e campings que garantem uma viagem econômica. A experiência se concentra no contato direto com a natureza exuberante e na tranquilidade que o lugar proporciona.

Bichinho

Localizado a poucos quilômetros de Tiradentes e a cerca de 190 km de Belo Horizonte, o distrito de Vitoriano Veloso — mais conhecido como Bichinho — pertence ao município de Prados e é um polo de criatividade. O lugar é repleto de ateliês, oficinas de artesanato e lojas de decoração, sendo o destino perfeito para quem gosta de arte popular e busca peças únicas.

Ficar hospedado em Bichinho é mais barato do que em sua vizinha famosa, e a gastronomia local é um destaque à parte, com restaurantes que oferecem pratos típicos em um ambiente acolhedor. A tranquilidade do vilarejo permite um descanso genuíno.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.