Abertas inscrições para Encontro dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em BH

A terceira edição do Encontro dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, que será feita em Belo Horizonte, está com inscrições abertas para artesãos que queiram participar do evento. O processo seletivo segue em curso até o dia 15 deste mês.

O encontro que celebra a cultura popular será realizado nos dias 7 e 8 de março, no Mercado Santa Tereza, na capital mineira, com entrada gratuita.

Além de artesãos, a seleção atual também é destinada à participação de produtores da agricultura familiar, desde que residentes ou nascidos em municípios da região celebrada pelo evento. Os selecionados vão participar do encontro e poderão expor seus produtos para a venda.

Para se inscrever, é necessário enviar uma mensagem para o email institutovalemais@gmail.com, pelo whatsapp (31) 99208-9537 ou (31) 99957-5294.

A organização informou que serão aceitas inscrições de artesãos individuais, associações de artesãos, agricultores da economia solidária, pequenos produtores e produtores de alimentos prontos para venda, como doces, biscoitos, queijos, cachaças e outros produtos beneficiados. A seleção dos participantes será feita pelo Instituto Valemais, organizador do evento.

A programação cultural do encontro conta com apresentações artísticas e musicais, além de feira literária terá lançamentos de livros e sarau poético.

A previsão é de que 120 expositores e 30 cidades participem da programação, além da presença de mestres e mestras da cultura popular. O intuito é valorizar os saberes tradicionais, a cultura alimentar e a produção cultural da região que nomeia o evento.

O Encontro confirma a força do artesanato em Minas Gerais, estado que tem uma das mais robustas comunidades do segmento no país. Ao todo, são 12 mil artesãos registrados em Minas, segundo dados do governo estadual, isso sem contabilizar a imensa rede de informalidade do segmento, que ajuda a gerar renda para inúmeras famílias.

O resultado da seleção será divulgado no dia 21/2 e o participante terá direito a hospedagem, alimentação e transporte. O instagram do organizador é @institutovalemais