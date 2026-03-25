Feriado de Tiradentes: 5 viagens 'bate e volta' para fazer perto de BH

Aproveite a folga de abril para conhecer lugares incríveis sem ir muito longe; veja opções de roteiros para fazer em um ou dois dias saindo da capital

Publicidade
Juliane Aguiar
25/03/2026 12:38

Ouro Preto: a beleza colonial da cidade histórica, ideal para um feriado com imersão cultural e histórica em Minas Gerais. crédito: Jose Antonio Lobão/ Pexels

O feriado de Tiradentes, em 21 de abril, oferece a pausa ideal para quem busca uma viagem curta sem sair de Minas Gerais. Para os moradores de Belo Horizonte, a folga é um convite para explorar destinos charmosos e cheios de história, que ficam a poucas horas de carro da capital. O planejamento de uma escapada "bate e volta" ou de um fim de semana se torna uma excelente alternativa para aproveitar o descanso.

Com opções que vão de cidades históricas a refúgios na natureza, é possível montar um roteiro que se encaixe perfeitamente em um ou dois dias. A proximidade com BH facilita o deslocamento e permite que o tempo seja aproveitado ao máximo no destino escolhido, sem o desgaste de longas horas na estrada. Organizar o passeio com antecedência garante uma experiência mais tranquila.

Confira 5 roteiros perto de BH para o feriado

Ouro Preto: a viagem temática
A cerca de 100 quilômetros de BH, Ouro Preto é o destino mais simbólico para o feriado. A cidade respira a história da Inconfidência Mineira, e um passeio por suas ladeiras de pedra leva a igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, e ao Museu da Inconfidência. A Praça Tiradentes é uma parada obrigatória para entender a conexão do local com a data.

Inhotim: arte e natureza
Localizado em Brumadinho, a apenas 60 quilômetros da capital, o Instituto Inhotim é o maior centro de arte contemporânea a céu aberto da América Latina. É o roteiro perfeito para quem busca um contato diferente com a arte contemporânea e a natureza exuberante. Reserve o dia inteiro para caminhar por seus jardins botânicos e visitar as galerias espalhadas pelo parque em uma experiência imersiva.

Serra do Cipó: para os aventureiros
Para quem prefere ecoturismo, a Serra do Cipó, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, é a escolha certa. O distrito de Santana do Riacho abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, com dezenas de cachoeiras e trilhas para todos os níveis de preparo físico. A Cachoeira Grande e o Cânion das Bandeirinhas são alguns dos atrativos mais procurados na região.

Lavras Novas: charme e sossego
Este distrito de Ouro Preto, a cerca de 115 quilômetros de BH, conquistou fama por seu clima bucólico e romântico. Com ruas de terra e casinhas coloridas, Lavras Novas é ideal para casais ou para quem busca tranquilidade e um ritmo mais lento. A gastronomia local e os passeios a mirantes com vistas incríveis completam a experiência.

Sabará: um pulo na história
Para uma viagem realmente rápida, Sabará é a opção ideal, a pouco mais de 20 quilômetros da capital. O centro histórico bem preservado, com destaque para a Igreja de Nossa Senhora do Ó e o Teatro Municipal, é uma volta ao ciclo do ouro. A cidade também é famosa por suas jabuticabas, que rendem doces e licores que valem a prova.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

