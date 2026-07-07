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Yaya Souza
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Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
Turismo

Férias escolares: 5 destinos para bate e volta em família

Roteiros com natureza, história e gastronomia nos arredores da capital; perfeitos para férias escolares e finais de semana

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Yaya Souza
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Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
07/07/2026 16:01

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Crianças aproveitam a vista durante as viagens de carro para explorar os arredores de Belo Horizonte nas férias. - (crédito: Freepik)
Crianças aproveitam a vista durante as viagens de carro para explorar os arredores de Belo Horizonte nas férias. crédito: Freepik

Belo Horizonte é cercada por destinos incríveis para um bate e volta, perfeitos para quem busca natureza, história ou uma experiência gastronômica memorável, que podem ser muito bem explorados durante as férias escolares.

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Separamos cinco roteiros para você aproveitar o melhor que os arredores de BH oferecem com toda a família.

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1. Serra do Cipó: um mergulho na natureza

Localizada a cerca de 100 quilômetros da capital, a Serra do Cipó é o destino certo para os amantes de ecoturismo. A região abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, com paisagens deslumbrantes, trilhas e dezenas de cachoeiras de águas cristalinas, como a Cachoeira Grande e a Véu da Noiva.

O que fazer na Serra do Cipó em um dia?

O foco de um passeio rápido é aproveitar as atrações mais acessíveis. A Cachoeira Grande, por exemplo, possui estrutura com restaurante e fácil acesso. Para os mais aventureiros, a trilha para o Cânion das Bandeirinhas é uma ótima pedida, mas lembre-se de usar calçados apropriados para caminhada. O centrinho do distrito também oferece boas opções de restaurantes e lojas de artesanato.

2. Ouro Preto: viagem ao Brasil colonial

Visitar Ouro Preto é como entrar em uma máquina do tempo. A cidade, a aproximadamente 100 quilômetros de BH, é um museu a céu aberto, com suas famosas ladeiras de pedra, igrejas barrocas e casarões coloniais. Prepare-se para caminhar, pois as ruas íngremes podem ser um desafio para a mobilidade. O destino é ideal para quem aprecia história, arte e arquitetura.

Como aproveitar Ouro Preto em um bate e volta?

  • Visite a Praça Tiradentes, o coração da cidade.

  • Conheça o Museu da Inconfidência para entender a história local.

  • Explore as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Pilar.

  • Almoce em um dos restaurantes de comida mineira tradicional.

3. Brumadinho e Inhotim: arte e botânica

A apenas 60 quilômetros de Belo Horizonte, Brumadinho abriga o Instituto Inhotim, um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo. O espaço mescla de forma única galerias de arte com um impressionante jardim botânico. É fundamental verificar os dias e horários de funcionamento no site oficial antes da visita, já que o museu não abre todos os dias.

4. Macacos: charme e gastronomia

O vilarejo de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, fica a 25 quilômetros de BH. É o lugar perfeito para quem busca uma escapada rápida com foco em boa comida e sossego. O centrinho charmoso é repleto de restaurantes, ateliês e pousadas aconchegantes. A região também oferece trilhas e cachoeiras para quem quer um contato com a natureza.

5. Lagoa Santa: natureza, pré-história e tranquilidade

Se a ideia é relaxar perto da água e descobrir as origens da história americana, Lagoa Santa é o destino perfeito. Localizada a apenas 40 quilômetros de BH, na Região Metropolitana, a cidade é famosa por sua belíssima orla e por ser o berço da paleontologia e arqueologia no Brasil. O clima de cidade do interior com excelente infraestrutura urbana torna o passeio leve, agradável e sem pressa.

Como aproveitar Lagoa Santa em um bate e volta?

  • Caminhe pela orla da Lagoa Central: É o cartão-postal da cidade, perfeita para uma caminhada no calçadão, andar de bicicleta ou apenas tomar uma água de coco na sombra.

  • Visite a Gruta da Lapinha: Localizada no Parque Estadual do Sumidouro, a gruta tem iluminação monumental e surpreende pelos salões cheios de estalactites e estalagmites.

  • Conheça o Museu Peter Lund: Fica ao lado da gruta e guarda fósseis incríveis, contando a história do cientista dinamarquês que descobriu o "Homem de Lagoa Santa".

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  • Almoce de frente para a lagoa: A Avenida Getúlio Vargas é repleta de ótimos restaurantes e bares com mesas ao ar livre, ideais para um almoço demorado. Se quiser aproveitar ainda mais, uma outra opção é o Mercadão Internacional.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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