Recebi um exemplar da revista Belo Horizonte, edição dedicada à Pampulha cheia de curiosidades. A primeira delas, o recibo de pagamento de 349 contos e 854 mil reis a Carlos Laubish & Hirt pelos móveis e tapeçarias usados no cassino. Não tenho a menor ideia do que esse valor representaria atualmente, mas deve ser bastante significativo, porque a empresa foi das mais famosas do Rio na produção de móveis. Era muito comum ser citada como status por donas de casa milionárias, porque a marca era o máximo.

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Outro lance curioso: o visto foi dado por Oswaldo N. Massote, que em 1942 era superintendente de material da construção do Cassino da Pampulha. Ele também era jornalista e chegou a diretor deste jornal.

O texto de Renato Augusto de Lima somava duas qualidades praticamente incompatíveis nos dias atuais: além de festejado artista plástico, era respeitado delegado de polícia. Tivemos longa amizade. Todos os anos, ele fazia questão de me mandar seu primeiro cartão de Natal, que guardo até hoje.

Renato conta como o cassino funcionava em plena guerra, em 1942, quando ele foi designado para fazer o policiamento da casa. Chegava sempre às 20h, trajando um impecável smoking. Sua mesa reservada estava ao lado do palco, onde tocava a orquestra do maestro Kolmann. Ficava de olho nas danças do chamado grill room e nos jogadores da mesa de roleta e bacará.

O mais assíduo frequentador era o então prefeito de Belo Horizonte, responsável por tudo aquilo: Juscelino Kubitschek.

O texto faz parte do livro “Memórias de um delegado de polícia”, que relembra com graça muitas histórias. Como o banquete oferecido ao general Marshall, que depois da Segunda Guerra seria responsável pelo plano batizado com seu nome, que reconstruiu a Europa.

O Cassino da Pampulha bombava principalmente nos fins de semana, com shows de artistas estrangeiros que não podiam se apresentar na Europa por causa da guerra.

Muitas vezes, menina, vi minhas irmãs mais velhas todas emperequetadas, seguindo em bando com primos e primas para noites de dança e show no cassino. Quando voltavam, eu queria saber tudo: como eram os artistas e as roupas, o que foi servido no jantar.

A revista traz um cardápio com todos os pratos escritos em francês. Começava com coquetel de camarão, passava pelo peru à brasileira, tinha carne, frutas, sobremesa fina. Tudo a 30$000 por pessoa, quanto seria isso hoje? Sem falar nas bebidas, champanhe só francesa, uísque só escocês, cerveja não era servida por ser considerada muito popular. Há também um capítulo destinado aos jardins projetados por Burle Marx e executados pela Floricultura Lempp, uma das poucas que existiam na cidade.

Outro capítulo que me chamou a atenção foi o que lista o acervo do atual Museu de Arte da Pampulha (MAP). Não vi relacionada a coleção de trabalhos criados por ex-alunos de Alberto da Veiga Guignard que ficaram expostos no Banco do Desenvolvimento (BDMG), em 1996, época do centenário do artista.

Sei bem da história, porque meu marido era diretor de cultura do banco e lutou muito para reunir os alunos da Escolinha do Parque, comandada por Guignard. Todos criaram obras especiais, posteriormente doadas pelo BDMG ao MAP com uma só recomendação: deviam sempre ser expostas em conjunto.

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Nunca mais ouvi falar nesta coleção de obras e, pela relação publicada na revista, ela simplesmente desapareceu. Ou foi destinada à fatídica “reserva técnica”, onde é fácil sumir com as coisas que não são cobradas por quem sabe delas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.