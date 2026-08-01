Pequenos gestos diários combatem o sedentarismo

Sou sedentária e sei que preciso parar de sê-lo antes que seja tarde demais. Fiz uma entrevista com a geriatra Mônica Campanha, que vou publicar no próximo fim de semana no caderno Feminino & Masculino deste jornal, e ela deixou claro que nunca é tarde para as atividades físicas.

Nesse dilema “necessidade versus falta de vontade”, leio tudo o que recebo sobre combate ao sedentarismo. O que me leva ao artigo de hoje: hábitos simples e consistentes podem trazer benefícios para a saúde física, mental e emocional ao longo do tempo, com cinco decisões que fazem a diferença no seu bem-estar.

Antes de entrar nele propriamente, só para vocês verem meu grau de desespero, gosto de joguinhos no celular – celular sabe a idade da gente e se somos ativos ou sedentários. Agora têm aparecido com frequência exercícios para fazermos em casa, sentados na cadeira. O mais engraçado é que prometem emagrecer 30kg ou mais em curto prazo. Um verdadeiro milagre, o que sabemos que não acontece. E eu estou quase fazendo...

Muita gente imagina que são necessárias mudanças radicais para ter mais saúde e bem-estar. Mas a ciência mostra que pequenas atitudes diárias podem ajudar a melhorar a disposição, a qualidade de vida e até reduzir o risco de doenças crônicas.

O médico nutrólogo Nataniel Viuniski diz que pequenas escolhas consistentes costumam ser mais sustentáveis e podem ter impacto significativo na saúde ao longo dos anos. Ele cita cinco decisões que podem fazer a diferença:

1. Comece o dia com uma refeição equilibrada. Em vez de consumir apenas café e pão, aposte no um café da manhã mais completo. Uma fruta com aveia, acompanhada de ovos, iogurte, queijo magro ou outra fonte de proteína, por exemplo. Ou mesmo um shake proteico nutritivo.

2. Encontre maneiras de se movimentar. Caminhar alguns minutos, subir escadas, fazer pausas para alongar ou trocar parte do tempo sentado por atividades em movimento contribuem para reduzir o sedentarismo. Correr entre cinco e 10 minutos por dia já foi associado a menor risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. Realizar alguns agachamentos após as refeições pode ajudar a reduzir os picos de glicose no sangue.

3. Cuide da hidratação. Não espere a sede aparecer para beber água. Mesmo níveis leves de desidratação podem afetar o bem-estar, aumentando a fadiga, piorando o humor e dificultando a concentração. O médico sugere 35 ml de água por quilo de peso. Em dias mais quentes ou quando realizar treinos intensos, a quantidade deve ser maior.

4. Reserve alguns minutos para desacelerar. Na rotina marcada por compromissos e excesso de informações, fazer pausas é necessário. Parar para respirar profundamente, alongar o corpo, caminhar ou simplesmente se desconectar das telas pode ajudar a aliviar o estresse e melhorar a concentração.

5. Priorize uma boa noite de sono. Dormir bem é estratégia importante para cuidar da saúde, fundamental para recuperação física, consolidação da memória, equilíbrio hormonal e funcionamento do sistema imunológico.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.