Medidas simples podem amenizar o refluxo e a azia

A azia costuma surgir de repente e pode ser muito desconfortável. Medidas simples de autocuidado podem proporcionar alívio. Esses métodos conseguem amenizar o desconforto de muitas pessoas em poucos minutos.

Beber água morna aos poucos pode contribuir para diluir o ácido gástrico, reduzindo assim a irritação na mucosa do esôfago, aliviando a sensação de queimação no peito e o desconforto na garganta.

O ponto de acupuntura “porta interna” fica três dedos acima da dobra do punho, entre os dois tendões da face interna do antebraço. Aplicar pressão suave neste local por alguns minutos pode ajudar a aliviar a azia e o desconforto no peito.

Outro ponto de acupuntura fica quatro dedos abaixo da patela (rótula), a um dedo na lateral da tíbia. Sua estimulação pode ajudar pessoas com tendência a inchaço ou constipação associados à azia.

Para controlar a causa do refluxo gastroesofágico, além de beber água e praticar as pressões descritas acima durante o mal-estar, é importante ajustar a rotina diária e hábitos alimentares.

Evite comer duas horas antes de dormir. O ideal é não ingerir alimentos após as 19h. A produção de ácido gástrico atinge o pico de 30 minutos a duas horas após a refeição, período em que a digestão está mais ativa. Se sentir fome à noite, coma duas ou três bolachas de água e sal, mas espere 30 minutos antes de se deitar.

Cuidado com jantares com tempero forte. Evite alimentos excessivamente doces, ácidos, apimentados ou gordurosos. Limite a ingestão de líquidos durante a refeição.

Repolho e folhas de batata-doce ajudam a proteger o revestimento do estômago. O repolho contém vitamina U, composto que pode ajudar a reduzir a secreção de ácido gástrico e auxiliar a cicatrização de úlceras.

Já as folhas de batata-doce são ricas em fibras alimentares, que estimulam a motilidade gastrointestinal e ajudam a reduzir o inchaço abdominal.

Alimentos com textura gelatinosa, como o fungo branco, algas marinhas e inhame chinês, podem ajudar a formar uma camada protetora sobre a mucosa gástrica, reduzindo a irritação causada pelo ácido gástrico.

Estudo realizado em 2022 constatou que enzimas presentes no mamão podem ajudar a decompor proteínas, reduzindo a sobrecarga digestiva do estômago. Revisão ocorrida em 2023 indicou que a banana pode ajudar a neutralizar o ácido estomacal.

O refluxo também está ligado a fatores emocionais. Existe um conceito conhecido como “as sete emoções que causam danos internos”: alegria, raiva, ansiedade, excesso de reflexão, tristeza, medo e pavor. Em excesso, elas podem perturbar a função digestiva e contribuir para o refluxo ácido.

Ansiedade e depressão estão associadas ao aumento do risco de refluxo, como se fossem o sinal de alerta do corpo em resposta ao estresse. Reserve cinco minutos para relaxar antes de dormir ou sempre que se sentir tenso. Mastigue devagar ao comer.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.