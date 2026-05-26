Aromas podem ajudar a diminuir o desânimo no inverno

Apesar de o inverno ainda não ter começado de fato – a data certa é 21 de junho – as temperaturas já caíram ,e com o frio, chegam também as mudanças no comportamento. Ficamos mais cansados, temos mais dificuldade de acordar, a produtividade diminui, queremos ficar mais quietinhos dentro de casa e ficamos mais desanimados sem motivo aparente.



Segundo a neurocientista e aromaterapeuta Daiana Petry, essas alterações não são apenas psicológicas, elas têm relação direta com o funcionamento cerebral e as mudanças ambientais típicas do inverno.

De acordo com a profissional, a redução da luz solar interfere diretamente na produção de neurotransmissores e hormônios ligados ao humor, energia e disposição.

O cérebro, literalmente, funciona de maneira diferente em períodos mais frios e com menos luminosidade. Dias mais escuros favorecem o aumento da melatonina – hormônio relacionado ao sono –, enquanto a menor exposição solar pode reduzir a produção de serotonina, neurotransmissor associado à sensação de bem-estar e motivação. O resultado é um cérebro mais lento, com maior tendência ao cansaço físico e mental.

Daiana explica que o inverno altera nosso ritmo biológico. Muitas pessoas sentem mais dificuldade de concentração, redução da energia mental e até mudanças emocionais importantes. O corpo entende o ambiente frio como um convite ao recolhimento.

Ela diz que as alterações de rotina também influenciam diretamente esse processo.

No frio, as pessoas costumam se expor menos ao sol, praticar menos atividade física e permanecer mais tempo em ambientes fechados, fatores que impactam o funcionamento cerebral e emocional. E o cérebro depende de estímulos ambientais para manter equilíbrio emocional e cognitivo. Menos movimento, menos luz natural e mais isolamento podem aumentar a sensação de fadiga e desânimo.

A especialista afirma ainda que o olfato possui um papel importante nesse contexto. Isso porque os aromas têm conexão direta com o sistema límbico, região cerebral ligada às emoções, memória e comportamento. Por isso, certos cheiros típicos do inverno podem provocar sensação imediata de conforto emocional.

Alguns aromas ajudam a aumentar a sensação de bem-estar nos dias frios, como canela, café, baunilha, madeira e chocolate quente, que ativam memórias afetivas e sensação de acolhimento.

Além dos aromas de conforto, alguns óleos essenciais podem ajudar a estimular atenção, foco e disposição mental durante os dias frios. Entre os mais utilizados, Daiana destaca limão, pimenta-preta, pimenta rosa ou manjericão.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.