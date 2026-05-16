Fazenda centenária

O casal Hélida Mendonça e Adolfo Nunes está animado com a abertura da Fazenda Hiáia, que este ano passou a receber experiências turísticas únicas. A proposta da cofundadora e ex-diretora da fábrica de pão de queijo Forno de Minas e do marido é oferecer o acolhimento de uma casa de família com o conforto de uma típica fazenda mineira colonial. De maio a setembro, estão previstas sete atividades, incluindo fotografia de natureza, cozinha mineira, observação de aves, ioga e escrita criativa. Os encontros são para grupos de até 15 pessoas que buscam momentos de descanso e lazer. A centenária propriedade, que fica na Estrada da Bandeira, entre Santa Rita de Ouro Preto e Piranga, está passando por uma reforma e será reinaugurada na próxima semana. Assinado pela decoradora Beth Njem, o projeto envolveu intervenções internas e no telhado. Informações e reservas pelo WhatsApp (31) 99292-7073, site fazendahiaia.com.br e Instagram @fazendahiaia_.



Marcos Carneiro e Agueda Amaral Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press



Agenda agitada



Roberta Sudbrack está com agenda agitada em sua passagem por Belo Horizonte. Na terça, a chef, que tem duas casas no Rio de Janeiro (Sud, o pássaro verde e Da Roberta) gravou uma entrevista para o podcast Degusta. Um dia depois, participou de mais uma edição do festejo do restaurante Trintaeum e arrancou suspiros com dois pratos, em especial: brisket com abóbora braseada e ora-pro-nóbis (uma das plantas que mais ama) e canelone de pera com farinha de pé de moleque e calda toffee com baunilha brasileira. Hoje e amanhã, Roberta comemora os cinco anos do Elisa Café na unidade da Rua Jornalista Djalma Andrade, 377, Belvedere, servindo seus famosos sanduíches e o amado bolo de chocolate com calda quente. É bom chegar cedo para não ficar sem.

Chá solidário



A 21ª edição do tradicional Chá Solidário da Associação Mineira de Reabilitação (AMR) já tem data marcada. Será no dia 20, próxima quarta-feira, das 14h30 às 18h, no Salão Minas I, localizado na Rua da Bahia, 2244, Lourdes. Toda a renda arrecadada será destinada aos atendimentos realizados pela instituição, que atualmente acompanha cerca de 500 crianças e adolescentes. Interessadas em participar como madrinhas podem entrar em contato com o Corpo de Voluntários da AMR pelo telefone (31) 98466-0112. O evento conta com o apoio de Minas Tênis Clube, Loja das Festas, Seu Ninico, VDesign, Pichita Lanna, Mariana Laender, Rullus Buffet, entre outros.



Mulheres na liderança



Luiza Helena Trajano não para. Como presidente do Grupo Mulheres do Brasil, ela anuncia o 1º Summit Mulheres nas Profissões, que será realizado nos dias 4 e 5 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo. Com o tema “Elas fazem acontecer”, o evento nasce com o propósito de acelerar a presença feminina em posições de liderança e ampliar oportunidades profissionais em diversas áreas. Embora representem cerca de 45% da força de trabalho, as mulheres ocupam apenas 32% dos altos cargos. Na programação, arenas temáticas organizadas por profissões, mais de 100 palestrantes, área de startups e rodadas de negócios. A expectativa é reunir cerca de 10 mil participantes. Os ingressos estão disponíveis no site grupomulheresdobrasil.org.br.



Temporada de óperas



O Palácio das Artes abre a temporada de óperas 2026 com nova montagem de uma obra-prima de Mozart: “As Bodas de Fígaro”. Estarão juntos no palco a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG), o Coral Lírico de Minas Gerais e um grande elenco de solistas, sob direção musical e regência de André Brant. A produção marca as comemorações dos 270 anos de Mozart, os 240 anos da ópera, os 55 anos do Palácio das Artes e os 50 anos da OSMG. O espetáculo será apresentado nos dias 17, 19, 21 e 23, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

Flávio Hermanny e Cláudio Papini Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press

POR AI....

• O circuito social e empresarial de BH lamentou a morte de Manoel Teodoro Rocha, um dos líderes do setor à frente da Ima Têxtil – que comandava junto com familiares. Homem generoso e de natureza conciliatória, tratava a todos do seu círculo pessoal e profissional de maneira gentil e afetiva. Um grande número de amigos foi ao cemitério Parque da Colina levar suas condolências à esposa Sonia, às filhas Raquel, Ana Luiza e Leticia e aos genros, netas e neto. Uma emocionante liturgia de despedidas foi oficiada pelo bispo Dom Joel Maria dos Santos.

• Será no próximo sábado, dia 23, o lançamento do livro “O meu amigo”, da atriz e escritora Elisa Santana, que conta a amizade infantil de dois vizinhos que cresceram juntos. As ilustrações (muito bonitas) são de Demóstenes Vargas e a publicação da editora Aletria – com apoio da Lei Aldir Blanc. O evento será, pela manhã, na sede da ONG Todos Juntos Sempre, em Santa Luzia.

• O sucesso de vendas da coleção assinada pela elegantérrima influenciadora Silvia Braz para a rede Riachuelo mostra o novo caminho das grandes redes de varejo fashion: criar linhas sofisticadas. Em poucas horas, mais de 50 mil peças vendidas – e esgotadas.

• Por falar no assunto, a turma da moda levou um susto danado com o governo federal zerando a “taxa das blusinhas”. Fernando Pimentel, diretor da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) saiu a campo para frisar que o reflexo no varejo e na indústria fashion será enorme. Diz que o prejuízo vai muito além do faturamento – afetando empregos, meio ambiente e muito mais.

• Com a alegria de sempre, a dinâmica Zezé Queiróz organizou, junto com as irmãs, uma bela festa para comemorar os 100 anos de sua mãe, Maria José (Naná) Pinto. Ambiente elegante e muito bom gosto. Ainda muito ativa e esbanjando energia, a homenageada participou de tudo, do princípio ao fim. Um belo exemplo de vida bem vivida.

• Cidade natal de marcas como PatBo e Fabiana Milazzo, Uberlândia transforma sua moda em cultura. Nessa semana, foi realizada ali o Cerrado Fashion Movie, mostrando vídeos e filmes sobre o assunto no auditório da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Como tema, a botânica e cenas do cerrado triangulino.

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• Com a moda ficando pop, a versão 2 de “O Diabo Veste Prada” superou a versão 1 em arrecadação. E vai até virar musical aqui no Brasil, com estreia em São Paulo, no próximo fevereiro. Vendas antecipadas de ingressos, um sucesso. Detalhe: será estrelado pela Cláudia Raia.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.