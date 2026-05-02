Lições de vida



Como disse minha amiga, “nem o melhor dos roteiristas consegue descrever esse casamento repleto de tantas lindas histórias”. Verdade. O casamento em questão é o de Rafaella, filha de Bebela e Victor Vasconcellos, com Lucas, filho de Sônia e Benito Marangon (ele, infelizmente, in memoriam). Eles se casaram no sábado passado, no Palácio Tangará, em São Paulo. Não estou falando só da beleza do local, da decoração, da delícia do bufê, da maravilha da mesa de sobremesas e doces, da perfeição do serviço, da excelência da música e da animação. Falo da cerimônia, que foi uma chuva de belas e inesquecíveis lições para a vida. O padre deu uma mensagem rápida e marcante, pura poesia, que tenho certeza marcou a todos. Depois, a irmã da noiva, Roberta, contou a história do casal, uma entrega de vida nas mãos de Deus e como Ele conduziu com tanta perfeição o caminho dos dois até o altar. Os votos dos noivos fecharam com chave de ouro. Unindo a tudo isso, a presença de amigos queridos, dos noivos e de seus pais. Rafaella ficou linda em um vestido clean assinado por Fátima Pires e com a mantilha que sua mãe usou em seu casamento, há 40 anos. Bebela estava irretocável, pura elegância em um modelo verde-água assinado por Thais Teixeira da Costa.

Rafaella Vasconcellos e Lucas Marangon Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press

Aplicativo gastronômico



Rusty Marcellini reuniu parceiros e alunos em seu espaço, o Rusty&Co, no Vila da Serra, na semana passada, para lançar seu aplicativo. A ideia é ótima. Lá, você encontra indicações de lugares para comer em várias cidades do mundo, a agenda de viagens gastronômicas que ele organiza e as receitas de todas as suas aulas. O menu da noite teve como protagonista o Frango Preguento do Bento, um dos pratos mais famosos do restaurante Xapuri. Por enquanto, o app está disponível apenas para IOS e a assinatura anual custa R$ 39,90.



Corrida contra o tempo



O Coral Ars Antiqua, de Belo Horizonte, foi convidado para representar o Brasil na “Sing for Gold” – Copa Mundial de Corais 2026, que será realizada em outubro, na Espanha. Para viabilizar essa participação, o grupo, fundado e dirigido pela maestra Ângela Pinto Coelho, está em busca de pessoas e empresas interessadas em adquirir cotas de patrocínio. A estimativa é de que os custos com a preparação artística e a viagem internacional cheguem a R$ 200 mil. Como as inscrições para o evento se encerram no dia 18, o coral está em uma corrida contra o tempo.

Expo da Paulista



Ronaldo Fraga, que anda distante de BH e tem se dedicado a projetos no Brasil inteiro, criou

uma série de 30 ilustrações inspiradas no tema “Lutas, conquistas e vitórias do trabalhador brasileiro”, com as quais participa da Expo da Paulista, considerada a maior exposição a céu aberto da América Latina. As obras, que dialogam com o clássico Metrópolis, de Fritz Lang, ocupam a Avenida Paulista. A mostra fica em cartaz até 30 de maio, entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas.



Palmas para ele



Leopoldo Gurgel comemorou o aniversário de 40 anos em grande estilo, reunindo os amigos da moda e da decoração para brindar a data especial, entre eles Zeca Perdigão, uma espécie de padrinho, responsável pelo lançamento de Leo no mercado por meio da sua revista Olho Magazine.

Hora das escolhas



Arquitetos e decoradores mineiros começam a escolher os ambientes que vão apresentar na CasaCor Minas 2026, cuja edição será realizada, mais uma vez, na sede do Instituto Metodista Izabela Hendrix. Mariana Queiroz e Patrícia Naves, da ESC Arquitetura, por exemplo, decidiram que vão projetar um café na mostra decorativa. A dupla recebeu o Prêmio Arquitetura e Decoração Estado de Minas na categoria Revelação pela Sala de Espelhos, que criaram no ano passado.



Mineiro premiado



A noite de premiação do FFW Brasil Fashion Awards, na semana passada, em São Paulo, foi um agito e reuniu, no mínimo, quatro gerações de profissionais ligados ao mundo da moda e das celebridades. O mineiro Carlos Penna venceu na categoria Melhor Designer de Acessórios pelo seu trabalho inovador.

Segunda edição



Marina e Rafael Rodarte, do Grupo M.Rodarte, lançaram o segundo número da revista The M.Rô. A publicação, que tem o objetivo de colocar os clientes no universo das marcas M.Rodarte e Marrô, foi distribuída durante os eventos Minas Showroom, em BH, e Novo Showroom,

em São Paulo. Lojistas de todo o Brasil também receberão o lançamento.



Parceria inteligente



A Farm Rio, que opera no mercado internacional e é a única empresa de moda com consistência no exterior, além das Havaianas, se uniu novamente à britânica Barbour para lançar uma coleção que mistura o legado campestre britânico com a estética vibrante brasileira. A campanha foi ambientada no Rio de Janeiro.

Por aí...

O circuito social de BH lamentou o falecimento de Maria Elisa (Bite) Hardy, ocorrido na quarta-feira. Sempre dinâmica, atuou com brilho em atividades sociais e assistenciais na cidade. Junto ao marido (já falecido) Eduardo Ferreira, colaborou para sucesso do Bardô, o bar que fez história na Savassi. Seu sepultamento foi em Santa Luzia, origem de sua família materna.

Nem bem encerrou o vaivém fashion por aqui, a turma da moda baixou em São Paulo para os salões com lançamentos para o verão 2027. Um deles foi Victor Dzenk, que se instalou no salão Novo Showroom em um ponto incrível – com direito a vista ampla para todo o Espaço Giardini, local do evento. O movimento de compradoras foi bom.

Contando tremendo sucesso em sua segunda edição, a Feira da Estação (com presentes criativos para o Dia das Mães) foi ao ar no Sesi Museu de Artes e Ofícios. Um dos estandes era do ateliê Asas da Terra, com trabalhos artesanais feitos pelas irmãs Cláudia e Mariângela Chiari. A curadoria do evento foi da talentosa Mary Figueiredo Arantes, que já emendou nova edição da “Quermesse da Mary”, até domingo, no CCBB.

O clima de apreensão e medo entre quem transita pela Savassi alcançou seu nível máximo nesses dias – inclusive, com um morador sendo seguido por bandidos por um quarteirão inteiro. E ser assaltado. Juntando-se a isso, o grande número de lojas fechadas, tapumes abandonados e placas de aluga-se. Chegamos a um cenário (inevitável) de decadência na região. Uma pena.

A produção de azeite brasileiro vai conquistando o mundo. Agora foi o gaúcho Estância das Oliveiras (feito com azeitonas tipo frantoio) que conseguiu nota máxima em todos os quesitos – fato inédito. A importante vitória foi no European International Olive Oil Competition 2026, em Genebra. Infelizmente, os azeites do Sul de Minas não ficaram na lista final.

O Paraguai vai perdendo o pódio na preferência das marcas de moda brasileiras para abrir os seus horizontes. Com o acordo UE-Mercosul, a turma virou os olhos para o outro lado do mar, mais exatamente Portugal – uma porta de entrada. Nessa semana, na cidade do Porto, teve encontro de

líderes brasileiros e lusitanos do setor. E também feira com temática de nossa economia criativa.

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A versão número 2 do filme “O Diabo Veste Prada” estreou em vários cinemas da capital sem o brilho da primeira. Não é privilégio nosso: em todo mundo, a queda na plateia foi brutal. Razões como excesso de marketing e desconexão das personagens com o mundo fashion atual são apontadas como elementares.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.