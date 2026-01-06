Dia de Reis tem bolo, romã e a tradição de recolher os enfeites de Natal

O Dia de Reis marca a visita dos reis magos ao menino Jesus, evento cristão que encerra o período natalino, celebrado com missas, festas populares como a folia de reis, no Brasil, e tradições como o bolo de reis europeu, simbolizando a fé e a adoração ao Messias. Há também o costume de desmontar decorações de Natal e a simpatia da romã para não faltar dinheiro.



A data comemora a Epifania, manifestação de Jesus ao mundo, quando os magos do Oriente chegaram a Belém guiados pela estrela, oferecendo ouro, incenso e mirra. A Bíblia não cita quantos eram e nem seus nomes. Talvez, por ela citar três presentes, passaram a falar que eram três.



Os nomes foram atribuídos no século 9 pelo historiador Agnello, em sua obra “Pontificalis Ecclesiae Ravennatis”. Belchior, Baltasar e Gaspar, em hebreu, significam “rei da luz”, “senhor dos tesouros” e “o branco”, respectivamente.

As tradições no Brasil são a folia de reis, com apresentação de grupos musicais com instrumentos coloridos, cantando, dançando, pedindo doações e espalhando a boa-nova, e a simpatia da romã. Você deve chupar três sementes dessa fruta, enrolá-las no papel e guardá-las na carteira até o próximo 6 de janeiro, para não faltar dinheiro durante este ano.



Em Portugal, na França e no Canadá, a tradição é comer o bolo de reis (ou galette des rois), que tem formato de coroa, frutas cristalizadas, canela e açúcar mascavo.



A fava ou coroa fica escondida, trazendo sorte para quem a encontra.



Na Espanha, a criança deixa o sapato na janela com capim, antes de dormir, para que os camelos dos reis magos possam se alimentar e retomar a viagem. Em troca, Belchior, Baltasar e Gaspar retribuem com doces, que a meninada encontra no lugar do capim após acordar.



Para os animados, segue a receita do bolo de reis, de Jussara Aymone.



Os ingredientes são quatro ovos, 200g de manteiga, duas xícaras de açúcar, uma xícara de leite, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de fermento, frutas cristalizadas, nozes e uvas-passas a gosto, raspas de um limão, um copo pequeno de conhaque ou rum, essências a gosto de panetone, de amêndoas e de rum.



Cobertura: uma xícara de açúcar de confeiteiro, suco de dois limões (ou 50ml de leite), uvas-passas, nozes, ameixas, cerejas e frutas secas a gosto, para decorar



Modo de preparo: Coloque as frutas cristalizadas e passas de molho no rum ou conhaque. Bata as claras em neve, coloque meia xícara de açúcar e reserve. Bata a manteiga com açúcar e jogue as gemas, uma por uma. Coloque o leite, farinha, fermento, limão ralado e as essências. Coe as frutas cristalizadas e passe na farinha para não ficarem no fundo da forma. Jogue o rum ou conhaque no creme. Depois misture delicadamente as claras em neve e as frutas ao creme.



Ponha em forma untada com óleo e leve para assar. Depois de frio, desenforme e confeite em cima. Para fazer a cobertura, coloque uma xícara de açúcar de confeiteiro na bacia e junte o suco de limão ou leite, sempre mexendo. Cubra o bolo e enfeite com frutas secas a gosto.

* Isabela Teixeira da costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.