Feliz 2026, com um novo olhar

Recebi de antiga amiga uma prece portuguesa que achei muito linda e compartilho com os leitores. Ela diz:

“E o que tu queres que o próximo ano lhe traga? Nada...! Não quero que me traga nada. A única coisa que quero é que não leve. Que não leve o teto que me protege, o prato que me alimenta, a manta que me aquece, a luz que me ilumina, o sorriso dos meus amados, a saúde como um tesouro, o trabalho como sustento, a amizade, a companhia, os abraços e os beijos. Que não leve os sonhos, nem os pedaços dos corações, formados por pessoas, que carrego dentro de mim.”



Quando desejamos feliz ano novo para todos com quem convivemos, tanto os mais próximos como as pessoas com as quais nos relacionamos profissionalmente ou socialmente, mas sem intimidade, desejamos paz, saúde, felicidade, bênção de Deus. Isso porque estamos acostumados a pedir, sempre.

A prece portuguesa me fez lembrar de que nos esquecemos de valorizar e agradecer o que temos e o que conquistamos ao longo do ano que vai embora. Então, completo aquele texto, ou melhor, o estendo para descrever algumas coisas que não desejo que sejam levadas em 2026.

Quero que o novo ano não leve as pessoas que tive o prazer de conhecer e poder chamar de amigas. Que 2026 não leve os amigos queridos que estavam distantes e se reaproximaram este ano e aquelas amigas que, por algum motivo, magoei, mas consegui o perdão e resgatar a amizade.

Que 2026 não leve a saúde que está sendo restaurada. Passei o mês com uma forte gripe que está acabando, graças a Deus.

Que 2026 não leve o trabalho que me dá imenso prazer, além de me prover o sustento. Todo mundo sabe bem como é difícil conseguir trabalho em algo de que a gente realmente gosta. Sou privilegiada. Que o ano não leve as várias lições de vida que aprendi.

E acrescento, pedindo a 2026 que leve o orgulho, a indiferença, a falta de atenção, a correria e tudo de ruim que há em mim e me impede de ser uma pessoa melhor.

Olhem aí, já comecei a pedir!

A lista de metas e objetivos para o próximo ano parei de fazer há uma década, porque nunca consegui cumpri-la. Cansei de gastar tempo e papel à toa. Mas tenho sempre comigo um propósito: seguir nos caminhos de Deus e ser uma pessoa melhor.



Um maravilhoso 2026 para todos, que as palavras da linda prece portuguesa escrevam a vida de vocês em plenitude.

* Isabela Teixeira da Costa/interina

